Дочь Евгения Цыганова показала своего возлюбленного

23 июня 2025, 13:07

Дочь Евгения Цыганова встречается с оператором на 13 лет старше

Полина Цыганова (Фото: Инстаграм* @tsiganovaaa)

20-летняя Полина Цыганова редко делится подробностями личной жизни, однако недавно она рассекретила новый роман. Избранником актрисы стал оператор Никита Белай.





Знакомство пары произошло во время работы над фильмом «Чистый лист». По словам Полины, они решили съехаться и сейчас ищут квартиру для совместной жизни.



Никита Белай и Полина Цыганова (Фото: Инстаграм* @tsiganovaaa)



«Если вы хотите сдать свою квартиру, в которой 2-3 комнаты, большие окна и есть где погулять рядом — мы идеальный вариант. Серьезно! Не пьем, не курим, очень чистоплотны и, вообще, мы просто котики. Но диваны не грызем! И спим по режиму. Скучные! Самое то, мечта арендодателя», — обратилась к подписчикам Цыганова.