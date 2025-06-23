«Живительный поцелуй»: Яна Рудковская о видео с пальцем Бузовой во рту Киркорова
Яна Рудковская назвала героиней вечера Бузову, засунувшую палец в рот Киркорову
Продюсер Яна Рудковская, ставшая свидетелем поцелуя Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова на концерте Димы Билана, прокомментировала в своем Telegram-канале попавшие в сеть кадры.
Поцелуй между телеведущей и поп-королем Рудковская назвала «пикантной подробностью».
«Героиней вчерашнего вечера стала еще и Оля Бузова, которая не только поздравила Даву и Мари Краймбрери с рождением дочки, но и поцеловалась с Филиппом Бедросвичем в нашей ложе. Надеюсь, этот живительный поцелуй даст сил нашему другу, который идет на поправку и уже начал активную светскую жизнь с шоу своих друзей», — написала продюсер.
Яна добавила, что очень довольна концертом Билана на стадионе «Динамо».
Ранее сообщалось, что на концерте Димы Билана Киркоров облизал палец Бузовой, а потом поцеловал ее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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