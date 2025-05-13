Дочь Филиппа Киркорова спародировала звездного папу: «Филипп, когда вы решились нарастить себе волосы и ногти?»

Алла-Виктория Киркорова и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @kirkorova_allaviktoriya)
Алла-Виктория, дочь короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, решила пошутить над своим звездным папой. Девочка поделилась забавным роликом, который быстро привлек внимание фолловеров.
Алла-Виктория надела розовую футболку и нарисовала маркером на лице бороду, чтобы быть похожей на отца. Она открывала рот под песню «Я эту жизнь тебе отдам», которая вновь стала популярной спустя 18 лет после выхода. Вместо у микрофона у дочери поп-короля была розовая расческа.
Подписчики оценили юмор Аллы-Виктории. Они шутили, что перепутали девочку с отцом.
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«Лучшая песня моего папы», — подписала ролик девочка.
Подписчики оценили юмор Аллы-Виктории. Они шутили, что перепутали девочку с отцом.
«Филипп, здравствуйте, у вас такие крутые волосы. Как вы за ними ухаживаете?», «Филипп, вы помолодели», «Филипп, когда вы решились нарастить себе волосы и ногти?», «Бригаду почему у Киркорова длинные волосы», «Что за папа? Это же вроде ваша песня», — заметили фолловеры.
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Ольга Енгалычева