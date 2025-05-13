Дочь Филиппа Киркорова спародировала звездного папу: «Филипп, когда вы решились нарастить себе волосы и ногти?»

Ирина Салтыкова когда-то начала свою сценическую карьеру в группе «Мираж». Но по-настоящему громкое имя артистка сделала себе в сольном плавании. Тогда же у неё появилась фамилия, под которой её знает вся страна — Салтыкова, доставшаяся от первого мужа, певца Виктора Салтыкова. Подробнее в материале «Радио 1».