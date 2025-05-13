«Это большая беда»: Алёна Хмельницкая высказалась о коме бывшего мужа Тиграна Кеосаяна

Алёна Хмельницкая (фото: Telegram @Alyonakhmelnitskaya8)
Режиссёр Тигран Кеосаян более четырёх месяцев находится в состоянии искусственной комы после пережитой клинической смерти. За его здоровье переживают супруга Маргарита Симоньян, дети и близкие.
Общее горе сплотило главного редактора RT с телеведущей Алёной Хмельницкой, которая была в браке с Кеосаяном.
Актриса призналась, что ей очень тяжело говорить о состоянии бывшего мужа, который, несмотря на развод, всё равно остаётся близким для неё человеком.
В 2012 году режиссёр начал жить с журналисткой Маргаритой Симоньян, однако официально брак они оформили лишь спустя 10 лет. Пара воспитывает троих детей – дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта.
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Актриса призналась, что ей очень тяжело говорить о состоянии бывшего мужа, который, несмотря на развод, всё равно остаётся близким для неё человеком.
«Это большая беда, и, конечно, мы все вместе и реагируем абсолютно по-человечески», – поделилась знаменитость в беседе с изданием «7Дней.ru».Напомним, что Алёна Хмельницкая стала женой Тиграна Кеосаяна в 1993 году. Брак длился 21 год и подарил супругам двоих дочерей. Старшей Александре сейчас 30 лет, а младшей Ксении – 14.
В 2012 году режиссёр начал жить с журналисткой Маргаритой Симоньян, однако официально брак они оформили лишь спустя 10 лет. Пара воспитывает троих детей – дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта.
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Анастасия Чинкова