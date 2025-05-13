Принявшая ислам звезда «Пацанок» Лебедева раскрыла свою беременность «Дождалась доношенного срока»

Мария Лебедева (Фото: Инстаграм* @xmoverox)
Звезда шоу «Пацанки» Мария Лебедева поделилась серией снимков с округлившимся животом. Она заявила, что что находится на 38-й неделе беременности.
Публика знает Марию по шестому сезону шоу «Пацанки».
Потом Лебедева вышла замуж. Помимо прочего, девушка призналась, что приняла ислам.
Недавно участница «Пацанок» вышла на связь с подписчиками и сообщила радостную новость. 28-летняя телезвезда в скором времени станет мамой. Мария опубликовала снимки с округлившимся животом.
Мария позировала, обнимая живот. Девушка появилась в черном платье с открытой спиной и сделала гладкий пучок.
Мария Лебедева (Фото: Инстаграм* @xmoverox)
Фанаты Марии тепло поздравили ее со знаковым событием.
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Потом Лебедева вышла замуж. Помимо прочего, девушка призналась, что приняла ислам.
Недавно участница «Пацанок» вышла на связь с подписчиками и сообщила радостную новость. 28-летняя телезвезда в скором времени станет мамой. Мария опубликовала снимки с округлившимся животом.
Мария позировала, обнимая живот. Девушка появилась в черном платье с открытой спиной и сделала гладкий пучок.
Мария Лебедева (Фото: Инстаграм* @xmoverox)
«Друзья, для меня это очень волнительный момент, дождалась доношенного срока, делюсь с вами своим самым важным и дорогим. Наша 38-я неделя», — отметила Лебедева.
Фанаты Марии тепло поздравили ее со знаковым событием.
«Машенька, какое счастье», «Ну наконец-то ты рассказала о самом главном», «Здоровья, благополучия и легких родов», «Пусть все пройдёт спокойно и гармонично», «Очаровательная будущая мамочка», — подчеркнули фолловеры.
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Ольга Енгалычева