Дочь Филиппа Киркорова вышла на связь после жалоб директора элитной школы в Дубае

Филипп Киркоров с детьми (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Филипп Киркоров недавно рассказал о суровых правилах жизни его детей в элитной школе в Дубае. А сегодня стало известно, что Алла-Виктория и Мартин иногда нарушают устав учебного заведения.
В прошлом месяце певец отправил сына и дочь в Swiss International Scientific School в ОАЭ. Киркоров вложил миллионы в обучение детей за границей, рассчитывая, что вдали от дома они станут самостоятельнее. Музыкант рассказывал о строгой дисциплине в школе, которую он даже сравнил с кадетским училищем.
Известно, что в этой школе ученикам выдают телефоны только на один час после уроков.
На снимке она с братом сидит на занятии в окружении других учеников. А на следующем кадре запечатлён Мартин, стоящий около интерактивной доски.
Киркоров ранее уже заявлял в беседе с журналистами, что учителя и директор школы жалуются на его дочь. Сейчас Алле-Виктории 13 лет, а это самый тяжёлый переходный возраст.
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Известно, что в этой школе ученикам выдают телефоны только на один час после уроков.
«У них только один час в день на телефон. Но пять-десять минут на отца всегда есть», – рассказывал Киркоров.Однако сегодня стало известно, что Алла-Виктория пренебрегает правилами и приносит смартфон на занятия. Девочка поделилась фотографиями, снятыми во время урока по французскому.
На снимке она с братом сидит на занятии в окружении других учеников. А на следующем кадре запечатлён Мартин, стоящий около интерактивной доски.
Киркоров ранее уже заявлял в беседе с журналистами, что учителя и директор школы жалуются на его дочь. Сейчас Алле-Виктории 13 лет, а это самый тяжёлый переходный возраст.
«Не хочу учиться, хочу жениться», – сыронизировал певец.
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Анастасия Чинкова