«Это позор для страны»: хейтеры требуют, чтобы Киркоров убрался со сцены

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Многие россияне возмутились возобновлением концертной деятельности российского певца Филиппа Киркорова и призвали его наконец покинуть сцену и заняться чем-то полезным для страны, пишет издание «Абзац».
«Киркоров – это позор для страны. Лучше бы он ушёл на американскую сцену петь с Кристиной Орбакайте. В России он не нужен», — считают некоторые россияне.
Некоторые призвали короля российской эстрады уйти на пенсию или заняться чем-то более полезным для страны, например, благотворительностью.
При этом хейтеры удивлены, что Киркорову удалось продать почти все билеты на свой концерт в Санкт-Петербурге, и отметили, что не пошли бы на выступление Филиппа даже бесплатно.
Также комментаторы возмутились заявлением певца, что он якобы делал перерыв в концертной деятельности, отметив, что он никуда не пропадал с российского телевидения.
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Элина Позднякова