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«Это позор для страны»: хейтеры требуют, чтобы Киркоров убрался со сцены

Филиппа Киркорова призвали покинуть сцену и заняться благотворительностью
Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Многие россияне возмутились возобновлением концертной деятельности российского певца Филиппа Киркорова и призвали его наконец покинуть сцену и заняться чем-то полезным для страны, пишет издание «Абзац».
«Киркоров – это позор для страны. Лучше бы он ушёл на американскую сцену петь с Кристиной Орбакайте. В России он не нужен», — считают некоторые россияне.

Некоторые призвали короля российской эстрады уйти на пенсию или заняться чем-то более полезным для страны, например, благотворительностью.

При этом хейтеры удивлены, что Киркорову удалось продать почти все билеты на свой концерт в Санкт-Петербурге, и отметили, что не пошли бы на выступление Филиппа даже бесплатно.

Также комментаторы возмутились заявлением певца, что он якобы делал перерыв в концертной деятельности, отметив, что он никуда не пропадал с российского телевидения.

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Этно-оперу «Князь Владимир» с певцом SHAMAN в главной роли предложили включить в школьную программу
Оперу «Князь Владимир» с певцом SHAMAN хотят включить в школьную программу
05 марта 2025, 15:28

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Директор «Русской филармонии» Гаянэ Шиладжян предложила ввести оперу «Князь Владимир», главную роль в которой исполнил певец SHAMAN, в школьную программу. Об этом она заявила в беседе с изданием «Абзац».
В начале февраля на сцене Кремлёвского дворца состоялась премьера постановки, созданной композитором Игорем Матвиенко и музыкантом Николаем Расторгуевым. Главные роли в этно-опере исполнили Ярослав Дронов, он же SHAMAN, и певица Соя. Также в постановке принял участие московский симфонический оркестр «Русская филармония».

«Я бы ввела изучение этого произведения в школьную программу для того, чтобы дети могли узнать свою историю и хоть как-то услышать живую музыку», – высказалась Шиладжян.
Также директор оркестра отметила «мелодичность» Матвиенко, произведения которого должны изучаться в российских школах.

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#образование
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Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей
Адвокат Сенина: Буйнова могут оштрафовать или лишить прав за ДТП с пострадавшей
05 марта 2025, 15:21

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Певца Александра Буйнова могут оштрафовать или лишить водительских прав за ДТП со сбитой пенсионеркой, реального лишения свободы не будет. Об этом заявил адвокат Елена Сенина в беседе с NEWS.ru.
По ее мнению, исхода дела, как в случае с актером Михаилом Ефремовым, не будет, так как степень нанесенного вреда разная.
«Если мы говорим о вреде средней тяжести, там ни о каких сроках, лишении свободы речь не идет, это административный штраф или лишение прав управления транспортным средством», — пояснила юрист.
Сенина добавила, что у пенсионерки, если судить по публикациям СМИ, степень тяжести вреда средняя или легкая, а уголовное дело возбуждается лишь в случае тяжелой степени или смерти потерпевшего.

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«Предпочитаю огибать как змея»: Наташа Королева раскрыла, как следит за языком
Певица Королева заявила, что не ругается матом в конфликтных ситуациях
05 марта 2025, 15:04

Наташа Королева (фото: Instagram*/koroleva__star)

Певица Наташа Королева заявила, что старается не ругаться матом даже в конфликтных ситуациях и умеет себя сдерживать. Об этом она поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей на полях церемонии «Виктория».
По ее словам, она предпочитает избегать скандалов и находит это куда более интересным, чем в них участвовать.
«Да, я могу выругаться, использовать матерное слово. Но я больше предпочитаю огибать как змея любые конфликтные моменты. Это куда интереснее», — рассказала певица.
ОСН отмечает, что Наташа Королева пришла на церемонию в белом костюме с блестящими узорами из камней и без своего звездного супруга Тарзана.

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С трудом говорит по-русски: Пугачёва поддержала Орбакайте после её конфуза
Орбакайте показала неудачные кадры со съёмок афиши гастролей
05 марта 2025, 14:58

Кристина Орбакайте (фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

После того как Кристина Орбакайте покинула Россию, в её отношениях с матерью Аллой Пугачёвой наступила оттепель. Певица всё чаще стала публично поддерживать дочь и радоваться её победам.
Несколько дней назад Орбакайте объявила, что собирается в тур по Европе. После она опубликовала ролик с неудачными дублями со съёмок афиши гастролей, в комментариях к которому Пугачёва назвала дочь звездой.

Кристина представила кадры, на которых и двух слов не может связать на русском языке. Певица постоянно сбивалась во время записывания анонсов предстоящих выступлений и злилась, что у неё ничего не получается.

«Немного разбавлю ленту для слишком серьёзных и грамотных комментаторов! Всех крепко обнимаю», – не без самоиронии написала Орбакайте.
Почти сразу же после публикации поста в комментариях появилась реакция Пугачёвой, которая оставила изображение звезды.

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#алла пугачёва
#русский язык
#съёмки
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Милане Хаметовой исполнилось 15 лет: как она попала в Forbes и что на самом деле ее связывает с бывшим Бузовой Манукяном
05 марта 2025, 14:56

Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)

Юная звезда интернета, блогер Милана Хаметова, 4 марта отпраздновала свой 15-й день рождения. В столь малом возрасте девушка многого добилась: популярность, доходы и даже собственный дом. О подробностях жизни звезды соцсетей читайте в материале «Радио 1».

Девочка из обычной семьи

Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)

Милана родилась 4 марта 2010 года в Новосибирске. Родители девочки, Альбина и Евгений Хаметовы, далекие от публичности люди, с самого рождения ребенка были заинтересованы в развитии ребенка. Научившись ходить, девочка начала посещать кружки танцев и гимнастики, несколько позже к ним добавились занятия по вокалу.

С трёхлетнего возраста мама девочки начала публиковать её фотографии в социальных сетях, что впоследствии привело к сотрудничеству с модельным агентством. Так юная Милана стала лицом рекламных кампаний известных российских брендов, таких как «Дочки-сыночки», «Непоседа», «Акула Кидс» и «Millisa».

Малышка активно участвовала в модельных съемках и конкурсах. В возрасте шести лет завоевала титул «Мини-мисс Сибири», а через год стала «Юной Мисс Россия» и обладателем Гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия — 2017» в категории Littlе.

Звезда интернета


Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)

В В 2010 году семья переехала из Новосибирска в Москву, где карьера Миланы начала развиваться еще более стремительно. К тому моменту мама Хаметовой создала аккаунты дочери во всех имеющихся социальных сетях. Контент постоянно пополнялся новыми постами от лица Миланы. Музыкально-развлекательные ролики быстро нашли отклик у молодого поколения пользователей сети. В 2021 году в Instagram* у девочки было уже более 1,4 миллиона подписчиков.

На такую популярность в сети обратил внимание Давид Манукян (Дава) и пригласил ее в дом тиктокеров Super House, где она поселилась вместе с мамой. Кроме того, он заключил с начинающей интернет-знаменитостью эксклюзивный договор, став её менеджером, и активно начал продвигать её творчество по всем возможным направлениям.

В начале 2021 года Милана выпустила свою первую официальную песню под названием «Умка». Клип на эту песню набрал огромное количество просмотров — около 90 миллионов. Следующая песня под названием «Краш» также принесла около 1,7 миллиона просмотров.

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Миллионер в 13 лет


Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)

В 2023 году Хаметова была включена в расширенный список участников рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа», став самой маленькой участницей этого списка. Милана также стала самой юной ведущей на канале МУЗ-ТВ. В эфире телеканала 1 июня 2023 года состоялся специальный выпуск хит-парада «МУЗ-ТВ чарт», в котором она представила десятку самых популярных музыкальных видео за неделю.

В конце 2023 года блогерша купила трёхэтажный особняк в Москве. Пока что блогер не раскрывает сумму своего дохода. В беседе с «RU.TV» она отметила:

«На жизнь хватает, поэтому всё прекрасно».

Как сейчас живет звезда


В 2024 году юная Милана исполнила роль Маши в семейной комедии «Не одна дома». В том же году она озвучила главную героиню в мультфильме «Эмма в мире лам». В 2025 году Милана впервые отправилась в свой сольный тур под названием «ЛП-шоу». Первый концерт состоялся 1 февраля в Ульяновске, а всего в рамках гастролей запланировано посещение 21 города.

Кроме всего, поклонники звезды в скором времени смогут увидеть продолжение картины «Не одна дома» в 2025 году, фильм находится в производстве.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
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