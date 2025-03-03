Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Стрельчиха типичная!»: директор школы в Дубае пожаловался на дочь Киркорова

«Стрельчиха типичная!»: директор школы в Дубае пожаловался на дочь Киркорова

Киркоров рассказал, что директор школы еженедельно жалуется на его дочь
Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На дочку певца Филиппа Киркорова Аллу-Викторию еженедельно жалуется директор дубайской школы. Об этом исполнитель рассказал изданию KP.RU.
«По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Она докладывает мне не только приятные, но и неприятные инциденты. Больше всего проблем с Аллой-Викторией. Каких? «Не хочу учиться, а хочу жениться». Стрельчиха типичная!» — пояснил Киркоров.
Дети знаменитости сейчас учатся самостоятельности, звезда иногда выдает им денег на карманные расходы, но особо не балует. Таким образом тратятся ребята весьма осторожно.

«…Если что, я докидываю всегда, если им не хватает на что-то», — добавил певец.

Он резюмировал, что его детей нужно строго и круглосуточно контролировать.

Ранее стало известно о личной драме Игоря Костолевского.

Читайте также:

«Я против, чтобы моя дочь называла ее мамой»: Дайнеко про найм своих нянь

Симоньян опубликовала ролик, посвященный годовщине брака с Кеосаяном

Объявившая о разводе с Чобаняном Пинчук рассказала, с кем улетела на Мальдивы
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#дети
#семья
#школы
#новости
Вино за 25 000 долларов, муж-бизнесмен и связь с Киркоровым: шокирующие факты о Маше Распутиной, которые не афишируют
03 марта 2025, 18:53

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

История Маши Распутиной — это захватывающее путешествие, полное загадок и неожиданных поворотов. Эта талантливая певица прошла через множество испытаний, чтобы достичь вершины Олимпа, её путь был усеян как взлётами, так и падениями в столице России. Несмотря на все трудности, ей удалось завоевать сердца миллионов поклонников.
В её биографии скрыто множество интересных фактов, которые делают её образ ещё более ярким и многогранным. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Высокая школьница

Дочь геологов, Алла Агеева, появилась на свет чуть ли не в кемеровском лесу, в палатке родителей. Маша выросла слишком рано и, не закончив школу, решила поступать в Щукинское училище в Москве. Экзамены она провалила, но возвращаться в родное село Уроп не хотела и устроилась помощницей швеи на трикотажной фабрике «Красная Заря».

В Доме культуры фабрики репетировал один из ансамблей, и Алла сумела достать телефон его руководителя. Представившись секретарем комсомола, она попросила прослушать девушку — то есть, саму себя. Владимир Ермаков, который был на 20 лет старше, посмотрел на пышногрудую высокую школьницу, не знавшую ни одной ноты, но решил взять её к себе. Он стал её директором, отцом и первым мужем.

Интимные отношения с директором

Информации о Ермакове на сайте Распутиной нет, она высказывается о нем очень резко. Известно, что их отношения начались, когда Маше было 15 лет, а он уже был женат. В 17 лет она родила от него дочь Лидию.

«Он был моим директором. Можно иметь интимные отношения с мужчинами с 15 лет и при этом не испытывать никаких чувств. К человеку, от которого я родила первого ребенка, у меня не было любви. Я родила в 17... Мы не были зарегистрированы, хотя долго работали вместе», — говорит певица.

Фото: iStock/studioaltius

Высшее образование

Ермолаев поддержал идею получения образования, Агеева поступила в Кемеровский институт культуры и искусств. В воспитании дочери ей помогали родители.

В 1988 году ее муж создал группу «Варьете» и по его совету она перекрасилась в блондинку, начала одеваться более откровенно и выбрала псевдоним Маша Распутина. Ее популярность возросла после сотрудничества с композиторами Матетой и Дербеневым, а также благодаря песне «Играй, музыкант!», которая прозвучала в программе «Утренняя почта».

Провалилась за границей

В 1992 году англоязычный альбом не принес Распутиной успеха на Западе. Ее шансонные композиции остались непонятыми. Критики упрекали Распутину за вульгарные тексты, однако россияне полюбили Машу за ее искренние слова, отражающие трудности женской жизни.

Сложные отношения с Ермаковым завершились взаимными обвинениями. В 1995 году Распутина встретила бизнесмена Захарова, который стал успешным благодаря торговле продуктами питания и нефтью. Виктор ухаживал за ней с размахом, даря вино стоимостью 25 000 долларов. Через четыре года они поженились, у них родилась дочь.

Фото: iStock/sezer66

Поругалась с Пугачевой и Киркоровым

Дружба с Пугачевой и Киркоровым длилась долго, но в 90-х годах отношения осложнились, когда Распутина заявила, что не примет участие в «Рождественских встречах», которые были посвящены Пугачевой и её окружению.

Филипп Киркоров обидел её, не пригласив на гастрольное турне в США. Позже они помирились: Пугачева подарила Распутиной свою песню, а Киркоров исполнил с ней известную «Розу чайную».

Завершила карьеру

В 2011 году Распутина завершила свою большую карьеру. Сейчас, в свои 59 лет, она занимается семьей и выступает на корпоративных мероприятиях, оставаясь подтянутой и привлекательной. Певица считает, что у большинства современных российских артистов недостаточно таланта и голоса.

«Скачут как безголосые обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Мария Шукшина хорошо сказала: "Мы последнее поколение, что борется за культуру и за правду. Мы еще можем отличить добро от зла. А подрастающее поколение — слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов"», — делилась она.

Читайте также:

Новая избранница с безграничным терпением: тайная любовница Петра Чернышёва — реальность или выдумка?

Как Никита Джигурда связан с разводом Тиграна Кеосаяна и Алёны Хмельницкой? Что на самом деле стоит за их разрывом?

Союз с афроамериканцем, детский дом, измены, инсульт и остановка сердца: Как сейчас живёт Ирина Понаровская после утраты детей?
#статьи
#вино
#певица
#отношения
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Слава или семейная жизнь? Психолог Кардиакос объяснила одиночество Лолиты Милявской
Психолог Кардиакос: Лолита одинока из-за детского дефицита внимания
03 марта 2025, 18:30

Лолита (фото: ВКонтакте @lolitamilyavskaya)

ППевица Лолита Милявская на протяжении многих лет является любимицей зрителей. Ее хиты звучат на российских и мировых площадках. Однако люди замечают, что на концерты, несмотря на свой возраст, артистка выбирает достаточно откровенные наряды. Желает ли она таким образом привлечь к себе дополнительное внимание?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» предположила, что привлечение внимание вызывающими нарядами у Лолиты связано с детством.
«Лолита выросла в семье артистов. У неё, безусловно, есть сильная творческая база. Дети артистов, как правило, требуют внимания и умеют его получать. Эпатажность, яркие выходки, подкрепленные талантом, дают им возможность быть замеченными. Но у этого есть и обратная сторона — одиночество и покинутость гастролирующими родителями. Например, ситуация в семье Любови Успенской, когда слава родителя забирает внимание у ребенка», — объяснила эксперт.

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

По ее словам, дефицит родительской любви может стать мотивом для привлечения внимания фанатов не только с помощью таланта, но и эпатажных образов, эксцентричности.
«Отчасти невозможность выстроить отношения тоже может строиться на этой базе. Если есть ощущение недополученности внимания, то требования к партнеру будут очень высокие. Допустим, будет желаться, чтобы он отдал все внимание и всю любовь только тебе. То есть так, как не смогли сделать родители. Например, в браке с Александром Цекало отношения пошатнулись после того, как произошел рост популярности их дуэта — получается, приходилось снова делить кого-то», — сказала психолог.

Лолита Милявская и Александр Цекало (Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Она подчеркнула, что в некоторой степени зрители создают ту безусловную любовь, которую Лолите хотелось получить от родителей, поэтому променять славу на семейную спокойную жизнь становится очень сложно.
«А комбинировать — сложно вдвойне. Поэтому, возможно, Лолита нашла здесь свой баланс. Она балансирует на уровне внимания и удовольствия от той эксцентричности, которой научилась и управляет. Для певицы в этом есть выход — получать то, что так долго хотела добрать», — заключила Анастасия Кардиакос.

Читайте также:

Соседов призвал Киркорова и Лолиту встать перед народом на колени

«Я не умею долго злиться!»: Лолита сделала встречный шаг к примирению с Филиппом Киркоровым

«Давно и без пиара помогает Белгороду»: Ксения Собчак заступилась за Лолиту
#психолог
#дети
#родители
#любовь
#психотерапевт
#дефицит
#отношения
#шоу
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Развод с красавицей-женой ради француженки с необычной внешностью и скандал с худруком театра: личная драма Игоря Костолевского
03 марта 2025, 18:04

Игорь Костолевский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Роль декабриста Ивана Александровича Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья» принесла актёру Игорю Костолевскому всесоюзную славу. Каждый день он получал до 300 писем от поклонниц. Но даже после такого успеха артисту всё равно доставались в театре (Костолевский работал в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского – прим. ред.) лишь небольшие роли.
О конфликте с художественным руководителем театра Андреем Гончаровым, а также о личной жизни артиста, читайте в материале «Радио 1».


Предвзятое отношение учителя-худрука



Игорь Костолевский учился в ГИТИСе, попал на курс к требовательному педагогу Андрею Александровичу Гончарову. Учёба давалась актёру нелегко: Гончаров мог резко высказаться в адрес Костолевского, из-за чего выходить на сцену артисту было трудно, а на первом курсе он и вовсе оказался под угрозой отчисления, так как имел низкие оценки по актёрскому мастерству.

Однако работа с педагогом по сценической речи помогла ему доказать свою состоятельность, и Гончаров позволил ему остаться. Ближе к выпуску Костолевский стал одним из лучших студентов курса.
Его старания не остались незамеченными — в 1973 году Гончаров, будучи главным режиссёром Московского академического театра имени Владимира Маяковского, предложил молодому актёру присоединиться к труппе. Но Игорю Костолевскому было сложно преодолеть неуверенность и стеснительность на сцене, из-за чего ему доверяли лишь незначительные эпизоды.

Игорь Костолевский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Когда артисту предложили роль в фильме «Звезда пленительного счастья», Андрей Гончаров пытался помешать этому и не отпускал его на съёмки. После выхода картины, когда Костолевский снискал славу, в театре ему по-прежнему давали лишь небольшие роли, что привело к открытому конфликту с Гончаровым. В итоге актёр подписал контракт с норвежской театральной студией. Вернувшись в Россию, он построил блистательную карьеру благодаря положительным отзывам критиков. Лишь когда театр имени Маяковского возглавил Сергей Арцибашев, Костолевский быстро занял позицию одного из ведущих актёров.

Стоит отметить и другие работы артиста в кино: он снимался в таких фильмах, как «Законный брак», «Тегеран-43», вместе с Аленом Делоном и Курдом Юргенсом. В 2014 году Игорь Матвеевич исполнил роль Степана Верховенского в экранизации романа «Бесы». Фильм был отмечен премией «Золотой орёл».


Первый брак и психически нездоровый сын



С первой женой актрисой Еленой Романовой Костолевский познакомился на съёмках фильма «Отпуск за свой счёт». Их брак длился почти 20 лет, у них родился сын Алексей.
Когда Алексею исполнилось 17 лет, актёр встретил другую женщину и ушёл из семьи. Предательство мужа стало для Елены тяжёлым испытанием.

Отношения Игоря с сыном долгое время оставались натянутыми, но со временем им удалось наладить общение. Алексей окончил МГИМО и переехал в США, мечтая о карьере режиссёра. Но вдруг он начал проповедовать христианские заповеди.

Мужья-иностранцы, измены и аборт от итальянского барона: личные тайны Риммы Марковой
Мужья-иностранцы, измены и аборт от итальянского барона: личные тайны Риммы Марковой

Сегодня его нередко можно увидеть возле станций метро, где он через мегафон обращается к прохожим, призывая последовать его примеру. Костолевский пытался обсудить с сыном его выбор, но понял, что тот серьёзно болен. В одном из интервью актёр признался, что Алексей страдает тяжёлым психическим заболеванием и состоит на учёте в медицинском учреждении.


«Женился на французской актрисе, а живу с „русской железнодорожницей“»



В 2001 году Игорь Костолевский встретил новую любовь — французскую актрису Консуэло де Авиланд. Они познакомились на банкете после спектакля.
Костолевский в течение четырёх лет добивался расположения француженки. В итоге Консуэло сдалась: ради Костолевского она оставила свою прежнюю жизнь, приняла православие, взяв имя Евдокия, и переехала в Россию.

Игорь Костолевский и его жена Консуэло де Авиланд (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Поклонники актёра не приняли вторую супругу Костолевского: они называли её внешность нестандартной и не понимали, как актёр мог влюбиться в неё после красавицы Романовой. Но сам Игорь Матвеевич не раз утверждал, что для него его жена — самая красивая женщина, она стала для него не только любовью всей жизни, но и опорой и сделала его тем, кем он является сегодня.

После замужества Консуэло сменила сферу деятельности: она оставила актёрскую карьеру и стала официальным представителем компании «РЖД» в Париже. Её вклад в развитие отношений между Россией и Францией был высоко оценен — за свою работу Консуэло де Авиланд была награждена орденом Дружбы. Награду лично вручил президент России Владимир Путин.
«Да, женился на французской актрисе, а живу с „русской железнодорожницей“», — шутил актёр.

Читайте также:


Похоронил сестру, потерял жену, а племянник стал геем*? Как сложилась жизнь «Рыжего» из «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова

«Чешуя, nutella и цирк Шапито»: Стилист оценила образы звезд на премии «Оскар-2025»

«Его триумф — это большая победа!»: Рудковская о судьбе не получившего «Оскара» Борисова
#ржд
#радио 1
#кино
#работа
#актёр
#фильм
#театр
#жизнь
#мгимо
#любовь
#семьи
#брак
#картины
#отношения
#съёмки
#выбор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я против, чтобы моя дочь называла ее мамой»: Дайнеко про найм своих нянь
Дайнеко против, чтобы ее дочь называла мамой няню
03 марта 2025, 18:02

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Певица Виктория Дайнеко выступила против, чтобы ее дочь называла мамой няню. Об этом она рассказала в эфире одной из телепередач на НТВ.
«Апогеем этого волшебства было, когда няня мне говорила: «А что такого? В предыдущей семье дети меня называли мамой». Она искренне не понимала, почему я против того, чтобы моя дочь называла ее мамой. У меня тогда мужа не было, но тогда можно и мужем поделиться», — прокомментировала исполнительница.
Что касается прошлых попыток найма няни, бывало всякое: одна не сходилась с ребенком характерами, у другой было неподобающее поведение, а третья, по словам звезды, могла обсуждать ее с ее же бывшим мужем.

«Причем зарплату ей плачу я, а не мой бывший муж!» — возмущалась артистка.
Ранее стало известно, почему Юрий Борисов является победителем, хоть и не получил «Оскара».

Читайте также:

«Чешуя, nutella и цирк Шапито»: Стилист оценила образы звезд на премии «Оскар-2025»

«Хочу сказать лично ей»: отец Яниса Тиммы пригласил в гости Седокову

Стало известно о конфузе жены Евгения Плющенко Рудковской на премии «Виктория»
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#певица
#семья
#дети
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Похоронил сестру, потерял жену, а племянник стал геем*? Как сложилась жизнь «Рыжего» из «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова
03 марта 2025, 17:55

Андрей Григорьев-Апполонов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Сегодня солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не теряет былой популярности. На его долю выпало множество испытаний, связанных с потерей близких людей, но певец смог сохранить оптимизм и позитивное отношение к жизни.
Подробности жизни известного певца — в материале «Радио 1».

Биография


Андрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в Сочи. Будущий певец с малых лет отличался артистизмом и харизмой: ни одно школьное представление не обходилось без его участия. Григорьев-Апполонов также окончил музыкальную школу по классу фортепьяно и достиг больших успехов в настольном теннисе, получив звание к. м. с .

После девятого класса Григорьев-Апполонов подал документы в педагогическое училище, которое успешно окончил. Молодой человек работал преподавателем в школе до того момента, пока однажды он не решил попробовать себя в качестве манекенщика, что изменило его дальнейшую судьбу. В 1988 году вместе с другими ребятами он принимал участие в конкурсе мод, где коллектив получил золотую медаль. Также Андрей пробовал себя в качестве режиссера, ставя спектакли в небольшом сочинском театре.

Карьера


В 1991 году Андрей поступил в ГИТИС, а спустя год отправился на прослушивание для участия в мюзикле «Метро». Несмотря на отсутствие хореографического образования, парня приняли в труппу. В 1992 как победитель творческого конкурса уехал в Штаты — выступать в бродвейском мюзикле «Метро» вместе с Игорем Сориным. Молодые люди решили организовать группу и вскоре они нашли третьего участника — Кирилла Андреева, который на тот момент работал моделью у Славы Зайцева. Продюсером группы стал Игорь Матвиенко. Так появилась группа «Иванушки International».

Коллектив стал известным после выхода песни «Тучи». Их первый альбом «Конечно он» обрел успех у слушателей: все десять треков играли на федеральных радиостанциях. Позже на несколько песен были сняты клипы, которые ушли в ротацию на ТВ: «Тучи», «Золотые облака», «Я люблю», «Кукла», «Снегири».

В 1998 году группу покинул Игорь Сорин. Он решил начать сольную карьеру. Его место занял Олег Яковлев, которого публика первое время принимать не хотела, но постепенно фанаты группы смирились и полюбили его.

Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова и почему скрывала брак с сыном министра
Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова и почему скрывала брак с сыном министра

В том же году Григорьев-Апполонов пережил две тяжелых потери: скончались его отец и экс-коллега Игорь Сорин, с которым они долгое время дружили. 2017-й стал крайне тяжелым для артиста: из жизни ушли сестра Юлия, которая все это время работала костюмером у группы «Иванушки International», и Олег Яковлев.

Спустя два года вдовец Юлии, который младше ее на 25 лет, взял в качестве псевдонима фамилию Григорьев-Апполонов. Вместе с ее родным сыном они создали коллектив #AppolonovGang и записали песню в честь Юлии. Андрей довольно резко высказался на этот счет, назвав зятя альфонсом. Причиной послужило еще и то, что после смерти жены вдовец стал участником реалити-шоу «Дом-2».

Личная жизнь


Первой большой любовью Андрея стала бывшая участница коллектива A’Studio Полина Гриффис. Из-за нее молодой человек поехал на прослушивание в «Метро». Они вместе гастролировали, однако спустя время разошлись.

Вторые серьезные отношения Григорьева-Апполонова продлились пять лет. Музыкант жил вместе с Марией Лопатовой, но в результате пара так и не узаконила отношения. В 2001 году девушка ушла к спортсмену Андрею Кириленко.

Следующей избранницей певца стала Марина Банкова. В 2003 году у пары появился сын Иван,а спустя пять лет родился второй ребенок — сын Артемий. После этого Андрей и Марина решили официально узаконить отношения. Супруги казались образцовой семьей, но их взгляды на воспитание детей отличались. Отец не хотел, чтобы мальчики росли конфликтными, тогда как мать настаивала, что нужно давать сдачи сразу. Из-за этого Андрей не поддерживал увлечение сыновей хоккеем. На сегодняшний день оба сына исполнителя профессионально занимаются спортом.

Андрей Григорьев-Апполонов с супругой Мариной и сыновьями (Фото: РИА Новости/Алексей Юшенков)

По словам Григорьева-Апполонова, супруга поддерживала его в 2017-м, когда он потерял сестру и друга. Однако спустя несколько лет Марина подала на развод. Причиной разрыва стали новые отношения Банковой — с баскетболистом Андреем Зубковым. В 2019 году она переехала с сыновьями в дом спортсмена.

В 2022 году Иван окончил Международную кембриджскую школу, чем Андрей похвастался в своем блоге и заявил, что поддержит любое начинание сына. Старший сын теперь живет вместе с ним.

Андрей Григорьев-Апполонов сегодня


В настоящее время 54-летний Андрей Григорьев-Апполонов по-прежнему выступает на корпоративах в составе группы и ездит в небольшие туры.

«Иванушки International» (Фото: Инстаграм**@apollonov_ag)

Со старшим сыном Иваном у Андрея очень доверительные и теплые отношения. Всех девушек в первую очередь исполнитель знакомит с сыном. По словам Григорьева-Апполонова, на данный момент он не состоит в отношениях и находится в активном поиске.

В родном Сочи у Андрея есть магазин под названием «Рыжий», куда он регулярно зазывает приезжающих на гастроли селебрити.

По словам близких артиста, у Григорьева-Апполонова некоторое время назад возникли проблемы со здоровьем, в том числе после перенесенного коронавируса. Чтобы улучшить самочувствие, певец начал вести здоровый образ жизни, полностью отказался от употребления никотина и через некоторое время объявил, что чувствует себя значительно лучше.

Племянник и крестный сын «Рыжего» из «Иванушек» стали парой* и переехали в Париж


Племянник и крёстный сын Андрея Григорьева-Апполонова стали жить вместе и переехали во Францию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что родственники звезды сблизились в 2017 году после смерти супруги Андрея Бурдуковп (после Григорьева-Аполлонова младшего) Юлии. Она была сестрой Андрея Григорьева-Аполлонова и умерла от приступа астмы. Племянник певца стал поддержкой скорбящего мужчины, и вскоре они вместе переехали в Германию, где Сергей жил уже 20 лет. После чего они переехали в Париж.

Фото: Инстаграм** @greywiese

Примечательно, что Сергей кардинально сменил имидж: отрастил себе длинные волосы, покрасился в блонд и стал одеваться довольно женственно. В своем блоге мужчина любит выкладывать видео с собственными песнями и просто моменты из жизни. В его образе и постах российские активисты увидели пропаганду нетрадиционных ценностей* и потребовали запретить им въезд в РФ.

Читайте также:

Вымоленные дочки, единственная любовь и успешная карьера: как сейчас живет исполнитель хита «На белом покрывале января» Сергей Васюта

Симоньян опубликовала ролик, посвященный годовщине брака с Кеосаяном

«Ни сна, ни денег»: внук Аллы Пугачевой раскрыл правду о своей жизни в США и признался в страшной болезни

*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
**Запрещен в РФ
#сша
#метро
#ребёнок
#певец
#жизнь
#медаль
#фото
#любовь
#сочи
#развод
#воспитание
#музыкант
#супруги
#звёзды
#мужчины
#шоу
#париж
#отношения
#карьера
#девушка
#рф
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате