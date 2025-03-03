«Стрельчиха типичная!»: директор школы в Дубае пожаловался на дочь Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На дочку певца Филиппа Киркорова Аллу-Викторию еженедельно жалуется директор дубайской школы. Об этом исполнитель рассказал изданию KP.RU.
«По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Она докладывает мне не только приятные, но и неприятные инциденты. Больше всего проблем с Аллой-Викторией. Каких? «Не хочу учиться, а хочу жениться». Стрельчиха типичная!» — пояснил Киркоров.Дети знаменитости сейчас учатся самостоятельности, звезда иногда выдает им денег на карманные расходы, но особо не балует. Таким образом тратятся ребята весьма осторожно.
«…Если что, я докидываю всегда, если им не хватает на что-то», — добавил певец.
Он резюмировал, что его детей нужно строго и круглосуточно контролировать.
Ранее стало известно о личной драме Игоря Костолевского.
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