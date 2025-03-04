Психоаналитик предупредила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
На дочку певца Филиппа Киркорова Аллу-Викторию еженедельно жалуется директор дубайской школы.
«По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Она докладывает мне не только приятные, но и неприятные инциденты. Больше всего проблем с Аллой-Викторией. Каких? «Не хочу учиться, а хочу жениться». Стрельчиха типичная!» — пояснил Киркоров.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем, потому что привыкли к «рафинированному безопасному мирку».
«Если бы дети были из простых смертных, учились бы в простой школе где-то на окраине Москвы, то у них бы обострился инстинкт выживания. А дети Киркорова обласканы заботой нянек, учителей, которые настроены угодить родителям, а не воспитать. Если даже там и проводятся с детьми какие-то воспитательные мероприятия, то это делается очень бархатно», — объяснила эксперт.
По ее словам, дети Киркорова не имеют права своевольного шага в сторону, потому что все время окружены персоналом: психологами, воспитателями, учителями.
«Эти дети — баловни судьбы. Сегодня они осознают свою преимущественную, высокопарную, превосходную роль над другими людьми. Но что будет, когда окажутся в месте, где живет большинство людей, у которых есть инстинкт выживания. Там дети умеют постоять за себя, умеют дружить, уступать, заботиться о слабых. Дети артиста живут в своем рафинированном, безопасном мирке, но они не смогут всю жизнь прожить в ограниченном контингенте элиты. И тогда их могут ожидать разочарование и человеческие драмы», — сказала психоаналитик.
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Анастасия Панченко