Дочь Галины Польских опровергла информацию о болезни матери

Галина Польских (фото: соцсети)
Дочь Народной артистки России Галины Польских опровергла информацию о болезни матери, отметив её хорошее самочувствие. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что Польских обратилась в столичную Боткинскую больницу с жалобами на ухудшившееся состояние здоровья. Врачи провели обследование и обнаружили у неё злокачественную опухоль почки. При этом актриса отказалась от госпитализации и вернулась домой.
Агентство связалось с дочерью Польских, которая опровергла эту информацию. По её словам, в настоящее время её мать чувствует себя хорошо.
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Анастасия Чинкова