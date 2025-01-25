Народной артистке России Галине Польских диагностировали онкологию

Галина Польских (фото: соцсети)
Врачи диагностировали онкологию известной советской актрисе Галине Польских. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 85-летняя Народная артистка России обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия. Медики выписали ей направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии.
После обследования у Польских обнаружили злокачественную опухоль в почке.
Менеджер актрисы отметила, в настоящее время Галина Александровна находится дома и в больницу пока не ложилась.
На счету актрисы свыше 170 ролей, в том числе в культовых картинах «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень». В последнее время Польских продолжала сниматься в фильмах и сериалах: «Ёлки-10», «Ева, рожай!», «У людей так бывает» и других.
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После обследования у Польских обнаружили злокачественную опухоль в почке.
Менеджер актрисы отметила, в настоящее время Галина Александровна находится дома и в больницу пока не ложилась.
На счету актрисы свыше 170 ролей, в том числе в культовых картинах «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень». В последнее время Польских продолжала сниматься в фильмах и сериалах: «Ёлки-10», «Ева, рожай!», «У людей так бывает» и других.
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Анастасия Чинкова