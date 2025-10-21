«Прошу оставить эту тему»: Ксения Бородина жёстко пресекла слухи о беременности

21 октября 2025, 17:39

Ксения Бородина опровергла слухи о беременности после взлома её аккаунта

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина попросила прекратить обсуждения о её возможной беременности. Соответствующее заявление она разместила в личном блоге.





Поводом для слухов стала атака мошенников на аккаунт телеведущей несколько дней назад. Злоумышленники взломали страницу Бородиной и опубликовали фотографию, где знаменитость выглядела беременной. Позже выяснилось, что снимок является монтажом.



Тем не менее даже после того, как Бородина вернула контроль над блогом, поклонники продолжили обсуждать её возможное положение.

«Нет! Я не беременна! Убедительно прошу оставить эту тему, если вдруг она будет актуальна, я найду способ вам об этом сообщить. Спасибо за понимание», — высказалась телеведущая.