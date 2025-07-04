Дочь Гогунского высказалась об отношениях со звездой сериала «Слово пацана»

Милана Стар рассказала об отношениях со звездой «Слова пацана» Леоном Кемстачем
Милана Стар (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Об отношениях со звездой нашумевшего сериала «Слово пацана» Леоном Кемстачем рассказала 15-летняя дочь артиста Виталия Гогунского Милана Стар. Девушка-подросток опубликовала в соцсетях фото с корзиной цветов. Ее поклонники пытаются разгадать, кто сделал такой шикарный подарок.



«Я не знаю, это анонимно было. Один мальчик таким способом захотел со мной познакомиться. Он оставил свой номер, но я так и не встретилась с ним лично», — приводит ее слова Woman.ru.


Через несколько дней после публикации снимков ее видели в компании 16-летнего Кемстача. Фанаты подумали, что именно он устроил сюрприз, что стало поводом для слухов о возможных отношениях ребят. При этом Стар улыбается, говоря о Леоне.

«Мы общаемся с Леоном, все отлично, да. Все хорошо. Сама ничего не знаю, виделись два раза в жизни — вот вам весь ответ», — добавила дочь Кузи.
В пользу версии о том, что автором подарка является Кемстач, говорят его посты в соцсетях. Многие восприняли их, как намек после фото Миланы.

Милана Стар (Фото: Instagram*/milana__star)

«После 1000 и 1 розы будет 1000 и 1 ночь. Я валюсь с ног, серьезно, но ты знаешь, как мне помочь. Моя бейб — мое вдохновение, гринфлаг без всяких сомнений, ради тебя готов на потери. Малышка, только поверь мне», — сказано в публикации.


У Миланы Стар 3,2 миллиона подписчиков на YouTube, она давно стала кумиром подростков.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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