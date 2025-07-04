Дочь Гогунского высказалась об отношениях со звездой сериала «Слово пацана»

04 июля 2025, 21:13

Милана Стар рассказала об отношениях со звездой «Слова пацана» Леоном Кемстачем

Милана Стар (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Об отношениях со звездой нашумевшего сериала «Слово пацана» Леоном Кемстачем рассказала 15-летняя дочь артиста Виталия Гогунского Милана Стар. Девушка-подросток опубликовала в соцсетях фото с корзиной цветов. Ее поклонники пытаются разгадать, кто сделал такой шикарный подарок.







«Я не знаю, это анонимно было. Один мальчик таким способом захотел со мной познакомиться. Он оставил свой номер, но я так и не встретилась с ним лично», — приводит ее слова Woman.ru.



«Мы общаемся с Леоном, все отлично, да. Все хорошо. Сама ничего не знаю, виделись два раза в жизни — вот вам весь ответ», — добавила дочь Кузи.

Милана Стар (Фото: Instagram*/milana__star)

