Дочь Гогунского высказалась об отношениях со звездой сериала «Слово пацана»
Милана Стар рассказала об отношениях со звездой «Слова пацана» Леоном Кемстачем
Об отношениях со звездой нашумевшего сериала «Слово пацана» Леоном Кемстачем рассказала 15-летняя дочь артиста Виталия Гогунского Милана Стар. Девушка-подросток опубликовала в соцсетях фото с корзиной цветов. Ее поклонники пытаются разгадать, кто сделал такой шикарный подарок.
«Я не знаю, это анонимно было. Один мальчик таким способом захотел со мной познакомиться. Он оставил свой номер, но я так и не встретилась с ним лично», — приводит ее слова Woman.ru.Через несколько дней после публикации снимков ее видели в компании 16-летнего Кемстача. Фанаты подумали, что именно он устроил сюрприз, что стало поводом для слухов о возможных отношениях ребят. При этом Стар улыбается, говоря о Леоне.
«Мы общаемся с Леоном, все отлично, да. Все хорошо. Сама ничего не знаю, виделись два раза в жизни — вот вам весь ответ», — добавила дочь Кузи.В пользу версии о том, что автором подарка является Кемстач, говорят его посты в соцсетях. Многие восприняли их, как намек после фото Миланы.
«После 1000 и 1 розы будет 1000 и 1 ночь. Я валюсь с ног, серьезно, но ты знаешь, как мне помочь. Моя бейб — мое вдохновение, гринфлаг без всяких сомнений, ради тебя готов на потери. Малышка, только поверь мне», — сказано в публикации.У Миланы Стар 3,2 миллиона подписчиков на YouTube, она давно стала кумиром подростков.
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