У Игоря Петренко нашли новый миллионный долг по алиментам

04 июля 2025, 19:36

Актер Игорь Петренко задолжал более 1,6 млн рублей по алиментам

Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский актер театра и кино Игорь Петренко накопил новый долг по алиментам перед Екатериной Климовой. Согласно информации на сайте ФССП, за артистом числится задолженность в размере 1 миллиона 627 тысяч рублей.