У Игоря Петренко нашли новый миллионный долг по алиментам

Актер Игорь Петренко задолжал более 1,6 млн рублей по алиментам
Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский актер театра и кино Игорь Петренко накопил новый долг по алиментам перед Екатериной Климовой. Согласно информации на сайте ФССП, за артистом числится задолженность в размере 1 миллиона 627 тысяч рублей.



Как предполагает издание KP.RU, именно столько артист платит на одного ребенка по нотариальному соглашению, которое он заключил с бывшей супругой при разводе. Отмечается, что месяц назад такая задолженность отсутствовала.

Напомним, они были женаты десять лет — с 2004 по 2014 год. В браке на свет появились двое сыновей — Матвей и Корней. После расставания актер перестал выплачивать оговоренную сумму на содержание детей. Многомиллионный долг ему удалось погасить за полтора года.

Лидия Пономарева

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