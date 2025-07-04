У Игоря Петренко нашли новый миллионный долг по алиментам
Российский актер театра и кино Игорь Петренко накопил новый долг по алиментам перед Екатериной Климовой. Согласно информации на сайте ФССП, за артистом числится задолженность в размере 1 миллиона 627 тысяч рублей.
Как предполагает издание KP.RU, именно столько артист платит на одного ребенка по нотариальному соглашению, которое он заключил с бывшей супругой при разводе. Отмечается, что месяц назад такая задолженность отсутствовала.
Напомним, они были женаты десять лет — с 2004 по 2014 год. В браке на свет появились двое сыновей — Матвей и Корней. После расставания актер перестал выплачивать оговоренную сумму на содержание детей. Многомиллионный долг ему удалось погасить за полтора года.
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