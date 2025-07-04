«Попытался залезть в Лолу»: продюсер сравнил Милявскую с Раневской

04 июля 2025, 18:56

Романоф: Лолита — драматическая артистка, как и Раневская

Лолита Милявская (Фото: Telegram/@lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская является талантливой драматической артисткой, как и Фаина Раневская, заявил изданию 7Дней продюсер Алексей Романоф. На примере песни «Раневская», которую он и написал, мужчина рассказал, что при работе над хитом важно «залезть внутрь» артиста, чтобы «понять, чего ему не хватает». По словам продюсера, этот процесс может занять до шести месяцев.







«Когда я попытался залезть в Лолу, то хотел понять, что ей не хватает, чтобы стать номером один на сцене — большой артисткой, которую любит и обожает вся страна. <…> Лолита – великая драматическая артистка, которая вынуждена всю жизнь играть комедию, как и сама Раневская», — прокомментировал Романоф.

