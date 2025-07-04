Митя Фомин заявил о желании взять ребёнка из детского дома
Митя Фомин признался, что может однажды взять ребёнка из детского дома. Об этом певец рассказал в интервью «Пятому каналу».
Артист заявил, что очень уважает людей, воспитывающих детей из детдомов. Фомин подчеркнул, что если не найдёт в ближайшее время невесту, то сам решится на усыновление.
Работу по воспитанию приёмного ребёнка Фомин назвал серьёзной, кропотливой и эмоциональной. Причём добавил, что этот труд нельзя передавать бабушкам.
Также экс-солист группы Hi-Fi признался, что хочет кардинально изменить свою жизнь. Теперь он намерен жить более интересно, качественно и ярко.
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