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Дочь Киркорова ответила хейтерам, сравнившим ее с детьми Пугачевой: «В отличие от них у меня было счастливое детство»

Дочь Киркорова Алла-Виктория призналась, что у нее было счастливое детство
Алла-Виктория Киркорова и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @kirkorova_allaviktoriya)

Алла-Виктория Киркорова и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @kirkorova_allaviktoriya)

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория часто снимает юмористические видео, в которых не стесняется показывать эмоции и самовыражаться.
Она часто снимает ролики под песни своего отца или же просто упоминает его в публикациях. В последнем видео в TikTok дочь короля отечественной эстрады намекнула, что она является женской копией своего папы и весьма этим гордится. Поведение девочки в очередной раз вызвало споры в комментариях. Аллу-Викторию стали сравнивать с детьми Пугачевой и Галкина**.

Пользователи Сети обвинили детей Киркорова в невоспитанности и распущенности. Со слов комментаторов, на Лизу и Гарри хотя бы «приятно смотреть».

«В отличие от них у меня было счастливое детство, меня никто ничего не заставлял, я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что счастливое детство это значит стоять возле пианино по несколько часов в день», — ответила недоброжелателям Алла-Виктория.

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Пила водку и спорила со стюардессой: почему Бритни Спирс забрали в полицию
Певицу Бритни Спирс забрали в полицию после конфликта со стюардессой в самолете
24 мая 2025, 16:29

Бритни Спирс (Фото: Инстаграм*/britneyspears)

Бритни Спирс оказалась в центре скандала после инцидента на борту частного самолета. Она впервые пила водку и закурила сигареты во время полета. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на TMZ, после замечания бортпроводников у нее вовсе началась истерика.
Певицу успокоили, пристегнув ремнями безопасности, а по прибытии в аэропорт передали полиции. Бритни уже прокомментировала ситуацию, заявив о своей невиновности.
«Никого не было первые 20 минут, и они не позволяли мне вставать с места, я хотела встать! Они вели себя так странно, чтобы убедиться, что я села, и это было странно. Мне не понравилось, как они вторглись в мое пространство», — рассказала Спирс.
Особое недовольство звезды вызвала стюардесса, которой, по ее словам, она изначально не понравилась.

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#полиция
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Джессика Альба закрутила новый роман спустя 3 месяца после развода с Кэшем Уорреном
24 мая 2025, 15:54

Джессика Альба (Фото: Инстаграм*/jessicaalba)

Джессику Альбу заметили с новым возлюбленным спустя три месяца после развода с Кэшем Уорреном. Они держались за руки и обнимались во время прогулки по Риджентс-парку в Лондоне. Личность бойфренда пока остается неизвестной.
По данным издания «The Sun», пара арендовала шезлонги, на которых затем без стеснения целовалась. Как заявил один из свидетелей, между ними явно что-то есть.

К слову, в марте папарацци запечатлели актрису в компании Алекса Эдельмана. Тогда «E! News» сообщил, что комик — просто знакомый.

Напомним, Джессика Альба развелась с Кэшем Уорреном в феврале этого года. Бывшие супруги прожили вместе около шестнадцати лет.

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«Лучший отец нашим детям»: Женя Любич публично обратилась к супругу по особенному поводу
Женя Любич поздравила мужа Дмитрия Кончаковского с днем рождения
24 мая 2025, 15:47

Женя Любич и Дмитрий Кончаковский (Фото: Инстаграм* @jenia_lubich)

Певица Женя Любич публично поздравила своего супруга Дмитрия Кончаковского с днем рождения.
Исполнительница хита «Russian Girl» опубликовала нежные снимки с Дмитрием. В кадре супруги позировали в стильных образах в деловом стиле и обнимались.

«Лучший муж, лучший отец нашим детям, лучший в своем деле, причем в любом! И когда ты готовишь, и когда снимаешь на камеру клип для меня, и когда ты ведешь машину, и когда ты учишься со мной в школе, и когда ты катишь на скейте (недавно ты стал чемпионом), и когда ты учишь чему-то наших детей, и когда ты организатор моих концертов, и когда ты меня целуешь, и когда ты просто рядом — нет ничего лучше этого» — поздравила возлюбленного Любич.

Кончаковский и сам поздравил себя с особенным днем. Возлюбленный певицы порассуждал о том, каким для него стал прошлый год. Со слов Дмитрия, его жизнь протекает в очень быстром темпе.

«Иногда даже некогда оглянуться. Но сегодня тот самый день, когда стоит остановиться и сказать себе: все не зря», — откровенничал именник.

Муж Любич отметил, что стал увереннее и смелее. Он поблагодарил своих родных за поддержку и возможность быть тем, кем он является.

«Я ощущаю сильнейшую мотивацию становиться «лучшей версией себя»!», — добавил исполнительный директор концертной компании «Артлайф».

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Анна Asti призналась, что у неё больше нет друзей
24 мая 2025, 15:27

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Певица Анна Asti призналась, что у неё не осталось друзей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Исполнительница посетила премию RU.TV, где пообщалась с журналистами.

Артистка отметила, что ей самостоятельно удаётся поддерживать своё ментальное здоровье, а в помощи товарищей и специалистов она не нуждается.

«Я делаю это самостоятельно, без помощи друзей и психологов – ни одних, ни других у меня не осталось в этой жизни. Не хочется посвящать себя кому-то. Нужно стараться помогать себе самостоятельно», – подчеркнула Asti.
Ранее сообщалось, что Анна Asti отказалась от участия в российском музыкальном конкурсе «Интервидение».

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#шоу-бизнес
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«Не представляю, как можно быть такой глупой!»: невеста Лепса вывела из себя Даниила Вахрушева в шоу «Мастер игры»
Даниил Вахрушев назвал Аврору Кибу дурой в шоу «Мастер игры»
24 мая 2025, 15:01

Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)

19летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба угодила в скандал на шоу «Мастер игры». Один из участников проекта усомнился в умственных способностях девушки.
Во второй серии реалити-шоу отношения между участниками накалились еще больше.

Во время битвы за деньги и иммунитет внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева расплакалась. Ее возмутило поведение актера Даниила Вахрушева. За девушку вступилась Аврора Киба и стала участницей конфликта.

Даниил грубо высказался об обеих участницах проекта.

«Какая же она тупая! Глупая Маша наговорила про меня фигни. Вообще не вдупляет, что происходит. Просто деревянный человек, деревяннейший! Я просто не представляю, как можно быть такой глупой! Авроре 18 лет, она — дура! За меня могут проголосовать просто из-за двух женщин, у которых пузырьки в голове», — возмущался артист.

Со слов Даниила, Киба испытывает к Вахрушеву личную неприязнь. Невеста Лепса же попыталась опровергнуть обвинения, но дала понять, что рада конфликтам между звездами.

Когда другие участники захотели вмешаться в словесную перепалку и примирить конфликтующих, Аврора отказалась от такой помощи.

«А в честь чего? Пусть еще побесится», — отметила девушка.

Сама возлюбленная исполнителя хита «Я поднимаю руки» в своих умственных способностях не сомневается. Ранее Киба даже говорила, что пришла на шоу как раз для демонстрации интеллекта.

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