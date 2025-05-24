Дочь Киркорова ответила хейтерам, сравнившим ее с детьми Пугачевой: «В отличие от них у меня было счастливое детство»

Алла-Виктория Киркорова и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @kirkorova_allaviktoriya)
Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория часто снимает юмористические видео, в которых не стесняется показывать эмоции и самовыражаться.
Она часто снимает ролики под песни своего отца или же просто упоминает его в публикациях. В последнем видео в TikTok дочь короля отечественной эстрады намекнула, что она является женской копией своего папы и весьма этим гордится. Поведение девочки в очередной раз вызвало споры в комментариях. Аллу-Викторию стали сравнивать с детьми Пугачевой и Галкина**.
Пользователи Сети обвинили детей Киркорова в невоспитанности и распущенности. Со слов комментаторов, на Лизу и Гарри хотя бы «приятно смотреть».
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Пользователи Сети обвинили детей Киркорова в невоспитанности и распущенности. Со слов комментаторов, на Лизу и Гарри хотя бы «приятно смотреть».
«В отличие от них у меня было счастливое детство, меня никто ничего не заставлял, я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что счастливое детство это значит стоять возле пианино по несколько часов в день», — ответила недоброжелателям Алла-Виктория.
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**Признан Минюстом РФ иноагентом
Ольга Енгалычева