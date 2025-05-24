Дочь Киркорова ответила хейтерам, сравнившим ее с детьми Пугачевой: «В отличие от них у меня было счастливое детство»

Бритни Спирс оказалась в центре скандала после инцидента на борту частного самолета. Она впервые пила водку и закурила сигареты во время полета. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на TMZ, после замечания бортпроводников у нее вовсе началась истерика.