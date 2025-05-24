«Не представляю, как можно быть такой глупой!»: невеста Лепса вывела из себя Даниила Вахрушева в шоу «Мастер игры»

Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)
19летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба угодила в скандал на шоу «Мастер игры». Один из участников проекта усомнился в умственных способностях девушки.
Во второй серии реалити-шоу отношения между участниками накалились еще больше.
Во время битвы за деньги и иммунитет внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева расплакалась. Ее возмутило поведение актера Даниила Вахрушева. За девушку вступилась Аврора Киба и стала участницей конфликта.
Даниил грубо высказался об обеих участницах проекта.
Со слов Даниила, Киба испытывает к Вахрушеву личную неприязнь. Невеста Лепса же попыталась опровергнуть обвинения, но дала понять, что рада конфликтам между звездами.
Когда другие участники захотели вмешаться в словесную перепалку и примирить конфликтующих, Аврора отказалась от такой помощи.
Сама возлюбленная исполнителя хита «Я поднимаю руки» в своих умственных способностях не сомневается. Ранее Киба даже говорила, что пришла на шоу как раз для демонстрации интеллекта.
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Во время битвы за деньги и иммунитет внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева расплакалась. Ее возмутило поведение актера Даниила Вахрушева. За девушку вступилась Аврора Киба и стала участницей конфликта.
Даниил грубо высказался об обеих участницах проекта.
«Какая же она тупая! Глупая Маша наговорила про меня фигни. Вообще не вдупляет, что происходит. Просто деревянный человек, деревяннейший! Я просто не представляю, как можно быть такой глупой! Авроре 18 лет, она — дура! За меня могут проголосовать просто из-за двух женщин, у которых пузырьки в голове», — возмущался артист.
Со слов Даниила, Киба испытывает к Вахрушеву личную неприязнь. Невеста Лепса же попыталась опровергнуть обвинения, но дала понять, что рада конфликтам между звездами.
Когда другие участники захотели вмешаться в словесную перепалку и примирить конфликтующих, Аврора отказалась от такой помощи.
«А в честь чего? Пусть еще побесится», — отметила девушка.
Сама возлюбленная исполнителя хита «Я поднимаю руки» в своих умственных способностях не сомневается. Ранее Киба даже говорила, что пришла на шоу как раз для демонстрации интеллекта.
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Ольга Енгалычева