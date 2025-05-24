«Лучший отец нашим детям»: Женя Любич публично обратилась к супругу по особенному поводу

Женя Любич и Дмитрий Кончаковский (Фото: Инстаграм* @jenia_lubich)
Певица Женя Любич публично поздравила своего супруга Дмитрия Кончаковского с днем рождения.
Исполнительница хита «Russian Girl» опубликовала нежные снимки с Дмитрием. В кадре супруги позировали в стильных образах в деловом стиле и обнимались.
Кончаковский и сам поздравил себя с особенным днем. Возлюбленный певицы порассуждал о том, каким для него стал прошлый год. Со слов Дмитрия, его жизнь протекает в очень быстром темпе.
Муж Любич отметил, что стал увереннее и смелее. Он поблагодарил своих родных за поддержку и возможность быть тем, кем он является.
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«Лучший муж, лучший отец нашим детям, лучший в своем деле, причем в любом! И когда ты готовишь, и когда снимаешь на камеру клип для меня, и когда ты ведешь машину, и когда ты учишься со мной в школе, и когда ты катишь на скейте (недавно ты стал чемпионом), и когда ты учишь чему-то наших детей, и когда ты организатор моих концертов, и когда ты меня целуешь, и когда ты просто рядом — нет ничего лучше этого» — поздравила возлюбленного Любич.
Кончаковский и сам поздравил себя с особенным днем. Возлюбленный певицы порассуждал о том, каким для него стал прошлый год. Со слов Дмитрия, его жизнь протекает в очень быстром темпе.
«Иногда даже некогда оглянуться. Но сегодня тот самый день, когда стоит остановиться и сказать себе: все не зря», — откровенничал именник.
Муж Любич отметил, что стал увереннее и смелее. Он поблагодарил своих родных за поддержку и возможность быть тем, кем он является.
«Я ощущаю сильнейшую мотивацию становиться «лучшей версией себя»!», — добавил исполнительный директор концертной компании «Артлайф».
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Ольга Енгалычева