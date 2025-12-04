Дочь Кристины Орбакайте впервые попробовала себя в роли интервьюера

04 декабря 2025, 21:35

Певица Кристина Орбакайте дала интервью своей 13-летней дочери

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте порадовала поклонников в соцсетях новым видео: её 13-летняя дочь Клавдия впервые выступила в роли интервьюера.