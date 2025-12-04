Дочь Кристины Орбакайте впервые попробовала себя в роли интервьюера
Кристина Орбакайте порадовала поклонников в соцсетях новым видео: её 13-летняя дочь Клавдия впервые выступила в роли интервьюера.
Перед походом в популярную местную пиццерию девочка задала маме несколько вопросов о личной жизни и ближайших планах.
Во время беседы певица рассказала, что мечтает встретить Новый год в Париже, а Клавдия с нетерпением ждёт этой поездки вместе с мамой. Поклонники отметили, что в предстоящем путешествии, возможно, певица сможет встретиться с матерью — Аллой Пугачёвой, которая сейчас живёт в Нью-Йорке.
После переезда семьи Орбакайте в США они обосновались в Нью-Йорке. Клавдия учится в престижной частной школе, обучение в которой обходится примерно в шесть миллионов рублей в год. У Кристины также есть двое взрослых сыновей от предыдущих браков — 34-летний Никита Пресняков и 27-летний Дени Байсаров.
