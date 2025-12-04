«Поплавала с китами»: певица Клава Кока подвела итоги своего 2025 года
Клава Кока заинтриговала поклонников важной новостью, о которой скоро сообщит
Клава Кока на премии «Итоги года Яндекс Музыки» рассказала о самых ярких событиях 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Она также намекнула на новые сюрпризы, которые ждут поклонников в декабре.
«Я стала жить в своей квартире, скоро выпускаю клип, в котором снимется 60 артистов, для меня это очень круто. Мы сильно изменили наше позиционирование, номера, постановки… Я поплавала с китами, прекрасно отдохнула, делала много хороших дел и крутых проектов. Но главные новости вас ждут в декабре», — поделилась певица.Кроме того, Кока рассказала о необычных пунктах своего райдера: хумус, тапочки и горький шоколад с соленой карамелью. А главным артистом года она назвала Ваню Дмитриенко, пророча ему долгий и ошеломительный успех, как и Филипп Киркоров.