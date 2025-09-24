Ким Кардашьян намекнула на трудный опыт отношений с Канье Уэстом

24 сентября 2025, 19:50

Ким Кардашьян намекнула на сложные отношения с Канье Уэстом

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян дала понять, что только после развода с Канье Уэстом обрела уверенность в себе и «новый вкус к жизни». В интервью Vogue France 44-летняя звезда реалити рассказала, что последние годы стали для неё наиболее продуктивными и гармоничными.