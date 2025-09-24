Ким Кардашьян намекнула на трудный опыт отношений с Канье Уэстом
Ким Кардашьян дала понять, что только после развода с Канье Уэстом обрела уверенность в себе и «новый вкус к жизни». В интервью Vogue France 44-летняя звезда реалити рассказала, что последние годы стали для неё наиболее продуктивными и гармоничными.
Модель вспомнила слова своей матери, Крис Дженнер, которая к её 40-летию предсказала: «Лучшие годы ещё впереди». Ким отметила, что в последние четыре года она впервые почувствовала настоящую уверенность в себе и перестала постоянно спрашивать чужое мнение перед принятием решений. Она назвала этот опыт «захватывающим».
Хотя в интервью имя Канье Уэста напрямую не прозвучало, поклонники усмотрели в признаниях звезды косвенную критику бывшего супруга.
Ранее Кардашьян рассказывала, что Уэст вмешивался в её стиль и в 2018 году называл «безвкусной», выбросив 250 пар обуви, чтобы полностью обновить гардероб.
