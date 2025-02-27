Дочь Леры Кудрявцевой слегла из-за серьезного недуга

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)
Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале поделилась переживаниями, которые связаны с болезнью ее 6-летней дочери от мужа Игоря Макарова. Выяснилось, что Маша больше недели назад серьезно заболела. Согласно мнению ведущей, дочка заразилась вирусом, который сейчас «гуляет» по столице.
«Вирус в Москве — это трындец. Маша просто пластом восемь дней с температурой 38-39. Присоединился отит и я, конечно, испугалась, начали антибиотики», — пояснила Кудрявцева.
При этом звезда российского шоу-бизнеса получила замечание от своей матери Александра Ивановны, которая выступает против лечения «химией». Бабушка Маши всю жизнь лечится исключительно народными методами.
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