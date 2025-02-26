«Нужно поехать в лес, построить чучело»: Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)
Американская актриса Майки Мэдисон узнала о Масленице от российского артиста Юры Борисова, с которым снялась в фильме «Анора». Она не знала, что подобный праздник существует, но отметила логичность его проведения и угостилась блинами.
Майки Мэдисон приходила на шоу Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC. Актриса поделилась, что Юра Борисов показал, как справляют Масленицу. Для этого звезды «Аноры» отправились в американский лес, дабы сжечь там импровизированное чучело из палок и одежды российского актера.
Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица подтвердил, что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме. Он также раскрыл, кого именно воплотит на экране номинированный на «Оскар» актёр.
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«Утром они приготовили блины, мы их съели. Мне понравилось. Потом Юра сказал, что нам нужно поехать в лес, построить чучело и поджечь его. Я даже не проверяла, есть ли такой праздник. Решила, что все звучит логично», — откровенничала Майки Мэдисон.
Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица подтвердил, что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме. Он также раскрыл, кого именно воплотит на экране номинированный на «Оскар» актёр.
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Ольга Енгалычева