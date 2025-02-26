«Нужно поехать в лес, построить чучело»: Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей

После того, как новым худруком «Ленкома» стал Владимир Панков, жизнь в театре, кажется, возвращается в прежнее русло. Новый руководитель намерен вернуть в репертуар спектакли Марка Захарова, а также уже объявил о возвращении Дмитрия Певцова и Александры Захаровой.