«Лёгкий путь»: Стало известно, зачем Кристина Асмус и Зепюр Брутян метят в певицы

28 октября 2026, 18:15

Продюсер Рудченко: Асмус и Брутян занялись музыкой, чтобы повысить известность

Фото: Istock/Berezko

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что актрисы Кристина Асмус и Зепюр Брутян стремятся повысить свою известность через музыкальные проекты.





В беседе с NEWS.ru критик сообщил, что многие звезды, которые раньше не имели отношения к вокалу, используют этот инструмент самовыражения.

«Публичные личности всегда хотят больше внимания к своей персоне и почему-то считают, что лёгкий путь к сердцам слушателей лежит именно через песни. Я думаю, поэтому Кристина Асмус сначала намекнула в своих соцсетях на то, что стремится в певицы (рассказала об уроках вокала и т. д.), а потом и Зепюр Прилучная анонсировала клип на трек. Многие звёзды к этому прибегают, не только актрисы», — отметил Рудченко.