«Не отменяют»: Жена Петросяна отправилась в путешествие, о котором давно мечтала

28 октября 2026, 17:20

Татьяна Брухунова отправилась в Каир в искусствоведческую поездку

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась в путешествие, о котором мечтала много лет. Об этом она рассказала в своём блоге.





Татьяна Брухунова сообщила, что сейчас находится в Каире.

«Сегодня я отправляюсь в путешествие, о котором мечтала много-много лет. Это искусствоведческая поездка, насыщенная знаниями и информацией. Октябрь выдался насыщенным, но сейчас всё сложилось. Такие поездки не переносят, не отменяют, потому что это запланировано не мной, а компанией», — поделилась бизнесвумен.