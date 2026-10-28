«Не отменяют»: Жена Петросяна отправилась в путешествие, о котором давно мечтала
Татьяна Брухунова отправилась в Каир в искусствоведческую поездку
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась в путешествие, о котором мечтала много лет. Об этом она рассказала в своём блоге.
Татьяна Брухунова сообщила, что сейчас находится в Каире.
«Сегодня я отправляюсь в путешествие, о котором мечтала много-много лет. Это искусствоведческая поездка, насыщенная знаниями и информацией. Октябрь выдался насыщенным, но сейчас всё сложилось. Такие поездки не переносят, не отменяют, потому что это запланировано не мной, а компанией», — поделилась бизнесвумен.Супруга шоумена недавно призналась, что её не пустили в Европу. Она должна была уехать 22 сентября в Милан на Неделю моды, но ей не выдали визу и вернули «чистый паспорт». Брухунова не сильно расстроилась и организовала другую поездку.