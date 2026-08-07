Дочь Любови Успенской хочет официально сменить фамилию

07 августа 2026, 21:01

Super: Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет сменить фамилию

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

36-летняя дочь Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина, объявила о намерении взять фамилию матери. О своём решении она сообщила гостям квартирника в студии Sunny Art.





На мероприятии Татьяну сопровождал её 22-летний возлюбленный Артём Москвин. Молодой человек высоко ценит творчество избранницы и называет её гением.





«Да, так проще, понимаете. <...> Таня Успенская — и всё понятно. Я буду официально по паспорту менять, потому что это фамилия моей мамы. Хочу носить фамилию той, которой я горжусь», — цитирует Плаксину Super.