Дочь Любови Успенской нашла новый способ заработка – рассчитывает на миллионы

Татьяна Плаксина (фото: ВКонтакте / @pacha_tati_real)
Дочь Любови Успенской пока не смогла построить успешную музыкальную карьеру, поэтому решила зарабатывать другим способом. Известно, что Татьяна Плаксина увлекается живописью. Она решила продавать свои картины и намерена заработать на них миллионы.
Первый лот под названием «Какая-то женщина» дочь певицы выставила на аукцион с начальной ценой в 100 тысяч рублей. Пока покупатель не нашёлся, но у Плаксиной много работ, поэтому она сможет предложить заинтересованной публике и другие полотна.
Плаксина пишет в абстрактной манере. Однако подписчики призвали переключить внимание на портреты друзей и коллег своей звёздной мамы – такие работы точно могут принести ей популярность и заработок. Первым делом, советуют поклонники, стоит написать Филиппа Киркорова. Известно, что певец активно поддерживает современных российских художников, покупает их картины и вешает у себя дома.
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Плаксина пишет в абстрактной манере. Однако подписчики призвали переключить внимание на портреты друзей и коллег своей звёздной мамы – такие работы точно могут принести ей популярность и заработок. Первым делом, советуют поклонники, стоит написать Филиппа Киркорова. Известно, что певец активно поддерживает современных российских художников, покупает их картины и вешает у себя дома.
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Анастасия Чинкова