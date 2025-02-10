«Ты любовь моей жизни или очередной дурак?»: дочь Любови Успенской посвятила стих таинственному мужчине

Татьяна Плаксина (фото: ВКонтакте @pacha_tati_real)
Дочь Любови Успенской никогда не была замужем, а о её избранниках известно не так много. В последнее время Татьяна Плаксина совсем перестала говорить о личной жизни.
Свои чувства дочь певицы привыкла выражать через творчество. На днях она опубликовала в личном блоге фотографию новой картины, которую написала сама. Снимок сопровождался необычным стихотворением, в котором Плаксина обратилась к таинственному мужчине.
Плаксина размышляет о прошлом и, вероятно, жалеет о неудавшихся отношениях, которые, судя по строчкам стихотворения, завершились 11 лет назад.
К слову, несколько романов дочери Успенской всё-таки становились известны широкой публике. Почти 10 лет назад она встречалась с художником из Великобритании Шейном. Пара уже готовилась к свадьбе, Татьяна познакомила избранника с матерью, однако что-то пошло не так и они расстались.
Через год в жизни Татьяны появился модный эксперт Гоша Ростовщиков. Они публично демонстрировали чувства и делились в соцсетях совместными фотографиями. Поклонники предполагали, что они сошлись на основе общего интереса к творчеству. Однако и эти отношения не дошли до женитьбы.
Тем временем Любовь Успенская продолжает просить у дочери внуков. Несколько месяцев назад, на 35-м дне рождения дочери она пожелала ей выйти замуж и родить детей.
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«Я знаю, что есть мужчина который плачет, читая мои стихи. Который улыбается, вспоминая мои грехи. Который ждёт не птичий взлёт. А бесконечный звёзд полёт! Есть мужчина, который впадает в умиление, глядя на мои картины. Испытывает восхищение, смотря на моих падших херувимов…Пауза. Мой мозг остановился. Так было тоже, когда ты в меня влюбился. И теперь я хочу быть героем в твоих глазах», – написала девушка.
Плаксина размышляет о прошлом и, вероятно, жалеет о неудавшихся отношениях, которые, судя по строчкам стихотворения, завершились 11 лет назад.
К слову, несколько романов дочери Успенской всё-таки становились известны широкой публике. Почти 10 лет назад она встречалась с художником из Великобритании Шейном. Пара уже готовилась к свадьбе, Татьяна познакомила избранника с матерью, однако что-то пошло не так и они расстались.
Через год в жизни Татьяны появился модный эксперт Гоша Ростовщиков. Они публично демонстрировали чувства и делились в соцсетях совместными фотографиями. Поклонники предполагали, что они сошлись на основе общего интереса к творчеству. Однако и эти отношения не дошли до женитьбы.
Тем временем Любовь Успенская продолжает просить у дочери внуков. Несколько месяцев назад, на 35-м дне рождения дочери она пожелала ей выйти замуж и родить детей.
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Анастасия Чинкова