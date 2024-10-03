Дочь Любови Успенской нашлась

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Дочь известной российской певицы Любови Успенской 34-летняя Татьяна Плаксина нашлась. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, с Плаксиной все в порядке. В настоящее время она находится за пределами РФ.
Девушка уехала, не сообщив об этом родственникам. Семья Плаксиной обратилась за помощью к иностранным правоохранителям — хотят, чтобы те вернули дочь артистки на родину.
Напомним, о пропаже Татьяны Любовь Успенская заявила вечером, 2 октября. По ее словам, девушку якобы могли похитить из-за поездок в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР). Несмотря на это, близкие Плаксиной не стали обращаться в полицию.
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Девушка уехала, не сообщив об этом родственникам. Семья Плаксиной обратилась за помощью к иностранным правоохранителям — хотят, чтобы те вернули дочь артистки на родину.
Напомним, о пропаже Татьяны Любовь Успенская заявила вечером, 2 октября. По ее словам, девушку якобы могли похитить из-за поездок в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР). Несмотря на это, близкие Плаксиной не стали обращаться в полицию.
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Екатерина Коршунова