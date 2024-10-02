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Пропала дочь Любови Успенской

Baza: пропала дочь Любови Успенской
02 октября 2024, 21:17
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь исполнительницы Любови Успенской Татьяна пропала. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что, по мнению знаменитости, родственница могла быть похищена из-за концертов селебрити в Луганской и Донецкой народных республиках. Татьяна не выходит на связь в течение пяти дней.

Ранее в Госдуме рекомендовали звездам, покинувшим РФ, отправиться на спецоперацию. Свое мнение на этот счет высказали сразу два парламентария — Олег Нилов и Михаил Делягин.



Депутаты назвали знаменитостей «пилигримами», а также «беженцами». В частности, народные избранники уверены, что Максиму Галкину*, Андрею Макаревичу* и еще одной певице следует раскаяться и признать собственные ошибки.

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*Признаны иноагентами в РФ
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