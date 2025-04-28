Татьяна Плаксина (Фото: Инстаграм* @tatiana_plaksin_)
Дочь Любови Успенской пытается продать свои картины за 150 тысяч рублей. Об этом стало известно из блога.
Татьяна Плаксина увлекается вокалом и живописью. В социальных сетях она часто выкладывает свои работы.
Недавно дочь певицы попыталась продать одну из своих картин. «Плачущие березы» Плаксина предложила приобрести подписчикам за 150 тысяч рублей. Стоит отметить, что не все оценили такую высокую стоимость работы.
Ранее Татьяна Плаксина несколько раз сбегала из дома. На сегодняшний день она строит карьеру певицы и ведет активный образ жизни.
Читайте также:
«Я в хорошей форме»: Любовь Успенская ответила на предложение станцевать с шестом
«Моя дочь на свидании»: Любовь Успенская заявила, что у Татьяны Плаксиной появился новый возлюбленный
«Мне бы хотелось, чтобы в его крови была еврейская»: кем оказался тайный возлюбленный дочери Любови Успенской
*Запрещен в РФ
Недавно дочь певицы попыталась продать одну из своих картин. «Плачущие березы» Плаксина предложила приобрести подписчикам за 150 тысяч рублей. Стоит отметить, что не все оценили такую высокую стоимость работы.
Ранее Татьяна Плаксина несколько раз сбегала из дома. На сегодняшний день она строит карьеру певицы и ведет активный образ жизни.
Читайте также:
«Я в хорошей форме»: Любовь Успенская ответила на предложение станцевать с шестом
«Моя дочь на свидании»: Любовь Успенская заявила, что у Татьяны Плаксиной появился новый возлюбленный
«Мне бы хотелось, чтобы в его крови была еврейская»: кем оказался тайный возлюбленный дочери Любови Успенской
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова