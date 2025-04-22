«Моя дочь на свидании»: Любовь Успенская заявила, что у Татьяны Плаксиной появился новый возлюбленный

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Любовь Успенская заявила, что её дочь встретила идеального мужчину. Певица мечтает стать бабушкой.
Звезда шансона посетила премию «Женщина года» по версии журнала FB. Успенская пришла на мероприятие без дочери Татьяны Плаксиной, которую обычно берёт с собой на все светские вечера. Выяснилось, что сейчас наследница певицы активно налаживает личную жизнь.
Сама Успенская отметила, что не хочет в пятый раз выходить замуж. Артистка намерена посвятить себя творчеству и дочери, а также очень хочет стать бабушкой.
Читайте также:
«Это вовсе не стриптиз»: дочь Успенской обвинили в похабных действиях из-за танцев
«Бог дал хороший вкус»: Любовь Успенская считает себя стильной женщиной
«Идеальный выходной»: Любовь Успенская призналась, что любит ходить в лес и орать изо всех сил
«У неё сегодня свидание. Она не приедет. Я не видела этого молодого человека. Даже фотографию. Пусть они повстречаются. Чтобы со мной познакомили, надо хотя бы заслужить», – заявила Успенская.В беседе с журналистами звезда озвучила основные требования к потенциальному возлюбленному дочери, раскрыв, что Татьяна уже нашла идеального мужчину. По словам Успенской, избранник Плаксиной умён и талантлив, он пишет стихи и музыку, а также является серьёзным бизнесменом.
Сама Успенская отметила, что не хочет в пятый раз выходить замуж. Артистка намерена посвятить себя творчеству и дочери, а также очень хочет стать бабушкой.
Читайте также:
«Это вовсе не стриптиз»: дочь Успенской обвинили в похабных действиях из-за танцев
«Бог дал хороший вкус»: Любовь Успенская считает себя стильной женщиной
«Идеальный выходной»: Любовь Успенская призналась, что любит ходить в лес и орать изо всех сил
Анастасия Чинкова