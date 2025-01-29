«Песня о яичках» в костюме мошонки, унижение детей, танцы в костюме матки: самые громкие скандалы с Малышевой

Елена Малышева — российская телеведущая, известная своей работой в области медицины и здоровья. С начала 90-х годов она ведет программы на телевидении, начиная с «Рецепта» на канале «Кузбасс» и продолжая с «Здоровья» на ОРТ и «Жить здорово!» на «Первом канале».