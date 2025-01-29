«Песня о яичках» в костюме мошонки, унижение детей, танцы в костюме матки: самые громкие скандалы с Малышевой

Елена Малышева (Фото: соцсети)
Елена Малышева — российская телеведущая, известная своей работой в области медицины и здоровья. С начала 90-х годов она ведет программы на телевидении, начиная с «Рецепта» на канале «Кузбасс» и продолжая с «Здоровья» на ОРТ и «Жить здорово!» на «Первом канале».
Ее высказывания о детях с особенностями развития, включая использование оскорбительных терминов, вызывают критику и скандалы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Елена Малышева предложила обсудить тему «откуда берутся дети-кретины». Она отметила, что термин «кретин» является медицинским и используется для обозначения определенной степени умственной отсталости. Это обсуждение вызвало негативную реакцию и критику, в частности, резидент неправительственной организации «Атмосфера», помогающей людям с расстройствами аутистического спектра, Евгений Бондарь потребовал извинений от «Первого канала».
Доктор медицинских наук Дмитрий Мохов потребовал извинений от «Первого канала» после того, как ведущая передачи заявила, что специальности остеопатия не существует. Мохов отметил, что это заявление не только продемонстрировало некомпетентность ведущей и ввело в заблуждение множество людей, но и оскорбило многих врачей-остеопатов, которые помогают своим пациентам, подрывая репутацию остеопатии как науки и медицинской дисциплины.
В ответ на это Елена Малышева написала в своем Instagram*, что не собирается извиняться и добавила, что программа постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» была утверждена Министерством здравоохранения Российской Федерации только 28 сентября 2018 года, в Академии постдипломного образования врачей нет такой ординатуры.
В ответ она заявила, что не понимает, в чем именно заключаются претензии к программе, отметив, что ростовые фигуры для объяснения анатомии использовались и ранее, например, в 2012 году, когда прозвучала «Песня про яички», исполненная в костюме мошонки.
Позже в программе «Мишанина» на «Серебряном дожде» эта зрительница поделилась, что после выхода передачи ее сын стал объектом насмешек со стороны одноклассников, а сама она испытывает страх перед родительскими собраниями.
В видео животному ввели кровь человека, страдающего этим синдромом, после чего у крысы отказали задние, а затем передние лапы, и остановилось дыхание.
Группа телезрителей подала жалобу в надзорные органы, выражая недовольство жестокостью показанного в утренней программе, доступной для детей. Малышева ответила на критику, заявив, что на самом деле крыса была под наркозом, и никакого паралича или смерти не произошло.
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«Мой ребенок — идиот»В эфире программы «Жить здорово!» 13 июня, посвященной детям с особыми потребностями, была показана заставка с надписью «Мой ребенок — идиот».
Елена Малышева предложила обсудить тему «откуда берутся дети-кретины». Она отметила, что термин «кретин» является медицинским и используется для обозначения определенной степени умственной отсталости. Это обсуждение вызвало негативную реакцию и критику, в частности, резидент неправительственной организации «Атмосфера», помогающей людям с расстройствами аутистического спектра, Евгений Бондарь потребовал извинений от «Первого канала».
Фото: iStock/gregorydean
Апрель 2019 годаКомпания «Ставропольский бройлер», входящая в агрохолдинг «Ресурс», подала иск в арбитражный суд Москвы против редакции передачи «Жить здорово!» и «Первого канала» после того, как в эфире было заявлено, что в продуктах компании специалисты Роскачества обнаружили сальмонеллу.
Доктор медицинских наук Дмитрий Мохов потребовал извинений от «Первого канала» после того, как ведущая передачи заявила, что специальности остеопатия не существует. Мохов отметил, что это заявление не только продемонстрировало некомпетентность ведущей и ввело в заблуждение множество людей, но и оскорбило многих врачей-остеопатов, которые помогают своим пациентам, подрывая репутацию остеопатии как науки и медицинской дисциплины.
В ответ на это Елена Малышева написала в своем Instagram*, что не собирается извиняться и добавила, что программа постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» была утверждена Министерством здравоохранения Российской Федерации только 28 сентября 2018 года, в Академии постдипломного образования врачей нет такой ординатуры.
Февраль 2019 годаВ одной из передач, посвященных женскому здоровью, актриса выступила в костюме матки. Глава исполкома ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович раскритиковал этот выпуск, назвав его пропагандой вульгарности, и призвал к отстранению Елены Малышевой от эфира.
В ответ она заявила, что не понимает, в чем именно заключаются претензии к программе, отметив, что ростовые фигуры для объяснения анатомии использовались и ранее, например, в 2012 году, когда прозвучала «Песня про яички», исполненная в костюме мошонки.
Фото: iStock/Menshalena
Январь 2011 годаОдним из самых запоминающихся выпусков программы Елены Малышевой стало шоу, посвященное преимуществам обрезания. В этом выпуске телеведущая пригласила зрительницу из зала и продемонстрировала процедуру обрезания, отрезав воротник ее свитера.
Позже в программе «Мишанина» на «Серебряном дожде» эта зрительница поделилась, что после выхода передачи ее сын стал объектом насмешек со стороны одноклассников, а сама она испытывает страх перед родительскими собраниями.
Январь 2008 годаВ эфире программы «Здоровье», где обсуждался синдром Гийена-Барре (аутоиммунное заболевание, приводящее к параличу и смерти), Елена Малышева показала эксперимент с крысой.
В видео животному ввели кровь человека, страдающего этим синдромом, после чего у крысы отказали задние, а затем передние лапы, и остановилось дыхание.
Фото: iStock/SPmemory
Группа телезрителей подала жалобу в надзорные органы, выражая недовольство жестокостью показанного в утренней программе, доступной для детей. Малышева ответила на критику, заявив, что на самом деле крыса была под наркозом, и никакого паралича или смерти не произошло.
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Дарья Осипова