Дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении-2025»

13 августа 2025, 08:55

Майкл Джексон (Фото: РИА Новости/Артур Лебедев)

В преддверии международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, рассматриваются кандидатуры участников от США. По информации Telegram-канала «‎Mash», среди них могут оказаться дети легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона.