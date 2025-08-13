Дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении-2025»
В преддверии международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», который пройдет в сентябре 2025 года в Москве, рассматриваются кандидатуры участников от США. По информации Telegram-канала «Mash», среди них могут оказаться дети легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона.
На данный момент имя представителя США еще не определено, однако в качестве потенциальных участников рассматриваются старший сын Майкл Джозеф Джексон-младший и младший сын Принц Майкл Джексон II, оба рождённые в браке певца с медсестрой Дебби Роу. Тем не менее, единственной из детей, кто активно занимается музыкой, является 27-летняя Пэрис Майкл Кэтрин Джексон, которая, по всей вероятности, отправится в Москву для участия в конкурсе.
Кроме того, конкуренцию Пэрис может составить предполагаемый внебрачный сын Майкла Джексона — норвежский рэпер Омер Бахти, обладающий двойным гражданством. Зрители отмечают, что Майкл Джексон, который пользовался огромной популярностью в России и неоднократно выступал в столице, стал символом дружеских отношений между США и Россией.
«Интервидение» возрождается после 45-летнего перерыва, и его проведение в этом году станет первым с 80-х годов. Ожидается участие 20 стран, и все взгляды будут прикованы к сцене, где вновь зазвучит музыка, объединяющая народы.
