13 августа 2025, 05:52

Фото: Istock/Andrey Rykov

Несмотря на геополитические сложности, российские хиты триумфально возвращаются на западную сцену: Келли Кларксон исполнила песню «Тату» на шоу, а корейская звезда «Игры в кальмара» покорила зрителей «Журавлями» на русском языке.





Американская певица Келли Кларксон представила кавер на хит «Я сошла с ума» группы «Тату» в своём шоу, вызвав овации зала. Композиция, прозвучавшая в оскароносном фильме «Анора», вновь вошла в топы чартов, а Билли Айлиш разместила её в соцсетях. Солистка группы Лена Катина в интервью «Вечерней Москве» призналась:





«Видеть, как новое поколение слушает, поет и даже делает каверы — это просто чудо. Это значит, что наша музыка по-настоящему что-то значит для людей, и это самое главное».

«Интерес к культуре страны не гарантирует дружелюбное отношение к ее жителям».