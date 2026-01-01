Дочь Марии Шукшиной поздравила подписчиков откровенным фото с гирляндой

01 января 2026, 20:07

Старшая дочь Марии Шукшиной в полупрозрачном боди устроила новогоднюю фотосессию

Анна Шукшина (Фото: Telegram / @silailubovvnutri)

Старшая дочь Марии Шукшиной Анна в преддверии Нового года привлекла внимание подписчиков эффектным и довольно смелым снимком.