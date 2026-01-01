Дочь Марии Шукшиной поздравила подписчиков откровенным фото с гирляндой
Старшая дочь Марии Шукшиной Анна в преддверии Нового года привлекла внимание подписчиков эффектным и довольно смелым снимком.
31 декабря она опубликовала в соцсетях фото, на котором позирует в полупрозрачном боди, обмотав полуобнажённое тело новогодней гирляндой. Кадр она сопроводила лаконичным поздравлением с наступающим праздником.
Анне 37 лет, она работает фитнес-тренером в Подмосковье и активно занимается бодибилдингом, благодаря чему и получила широкую известность в Сети. При этом, по информации из открытых источников, живёт она скромно и одна воспитывает девятилетнего сына Вячеслава.
Отношения внутри семьи Шукшиных на протяжении многих лет остаются напряжёнными. Анна не общается со своей матерью Марией Шукшиной уже несколько лет. Одной из причин конфликта нередко называют увлечение дочери бодибилдингом, хотя сама Анна ранее подчёркивала, что разлад в семье носит более глубокий и давний характер.
