«Самое время для пополнения семьи»: Рита Дакота с мужем купили дом
Рита Дакота и Фёдор Белогай приобрели собственный дом и задумались о ребёнке
В первый день наступившего года Рита Дакота и её муж Фёдор Белогай поделились в соцсетях радостной новостью — пара купила дом.
К этой цели супруги шли несколько лет, и покупка стала результатом почти пяти лет совместной работы и финансового планирования.
По словам певицы, теперь, когда один из главных жизненных вопросов закрыт, они с мужем всерьёз задумываются о пополнении в семье.
«Теперь у нашей семьи есть свой собственный дом мечты. И получается, 2026 год — самое время для пополнения семьи, теперь уже точно», — написала Дакота.Судя по публикациям артистки, новое жильё уже полностью обустроено — семья успела переехать до новогодних праздников. Рита отметила, что впервые в жизни встречает Новый год в собственном доме.
Фёдор Белогай также прокомментировал событие, поблагодарив супругу за уют и тепло. Он признался, что ушёл из дома в 16 лет и лишь сейчас впервые почувствовал, что у него появился настоящий дом, в котором хочется строить семейное будущее.