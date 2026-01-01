«Самое время для пополнения семьи»: Рита Дакота с мужем купили дом

01 января 2026, 19:51

Рита Дакота и Фёдор Белогай приобрели собственный дом и задумались о ребёнке

Рита Дакота (Фото: Instagram* / @ritadakota)

В первый день наступившего года Рита Дакота и её муж Фёдор Белогай поделились в соцсетях радостной новостью — пара купила дом.





К этой цели супруги шли несколько лет, и покупка стала результатом почти пяти лет совместной работы и финансового планирования.



По словам певицы, теперь, когда один из главных жизненных вопросов закрыт, они с мужем всерьёз задумываются о пополнении в семье.





«Теперь у нашей семьи есть свой собственный дом мечты. И получается, 2026 год — самое время для пополнения семьи, теперь уже точно», — написала Дакота.