Муж Татьяны Булановой вновь столкнулся с блокировкой счетов и исками на миллионы
Мужу певицы Татьяны Булановой, предпринимателю Валерию Рудневу, банки заблокировали счета из-за долга компании «ББ-Галерея». В последний раз финансовые операции приостановили 27 апреля.
Как сообщает «Газета.Ru», исходя из сведений сайта Rusprofile, Руднев — единственный владелец бизнеса. В конце 2025 года из-за финансовых проблем фирмы он планировал от неё избавиться. Однако в марте 2026 года организация сменила статус с «в процессе ликвидации» на «действующая».
Супруг артистки не перечислил налоговой почти 1,1 млн рублей, после чего счета и заблокировали. Эту меру применили для взыскания задолженности. Информация о долгах Руднева появилась и на сайте судебных приставов.
Последнее исполнительное производство приставы возбудили 7 апреля. С бизнесмена хотят взыскать более 13 млн рублей. В основном все обязательства мужа Булановой связаны с просроченными кредитами и штрафами. Сама певица заявляла, что в курсе дел мужа.
