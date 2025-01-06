Дочь Михаила Ефремова стала мужчиной: как живет наследница актера, отбывающего срок за смертельное ДТП

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Михаил Ефимов вот уже почти четыре года находится в тюрьме. За это время его дочь Анна Мария решила стать транс-мужчиной и теперь называет себя Сергеем. О жизни эксцентричной дочери актера читайте в материале «Радио 1».
Пьющая мать
Ксения Качалина (Фото: скриншот передачи «Хватит слухов» ТК ТВ Центр)
Анна Мария родилась в браке Михаила Ефремова с Ксенией Качалиной в 2000 году. Звездный брак продлился всего 4 года, после развода мать решила уехать в Индию и забрала девочку с собой. Ксения Качалина не занималась воспитанием дочери и проявляла агрессию в её адрес. Через пару лет Качалина вернулась с Гоа и стала все чаще прикладываться к бутылке. Бывшая жена Евремова имеет проблемы с алкогольной зависимостью. Ее шикарная квартира в центре Москвы стала настоящей свалкой, заполненной бутылками и окурками.
«Мать очень гордилась тем, что я рос, как Маугли. Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить. С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьез, то можешь еще сильнее поехать крышей», — рассказывала о матери бывшая Анна Мария в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Проблемы с психикой
Анна-Мария Ефремова (слева) со своей подругой на протестной акции женщин в Минске (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
В 2017 году Михаил Ефремов устроил свою дочь в отдельной квартире и поручил заботу о ребенке горничной. Анне Марии пришлось пройти курс психотерапии и принимать медикаменты, так как у нее было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.
В возрасте 19 лет девушка на публике начала говорить про свою личную жизнь. В интервью дочь Ефремова рассказывала, что у нее есть опыт романтических и сексуальных отношений с мужчинами, однако она чувствует влечение к женщинам. В своих соцсетях она публикует посты как от женского, так и от мужского лица, определяя себя как «гендерфлюид с кучей комплексов».
Небинарная личность
Анна-Мария Ефремова (Фото: скриншот передачи «Секрет на миллион» ТК НТВ)
В 2021 году дочь Анна Мария объявила себя небинарной личностью, что означает, что она не идентифицирует себя ни с одним из традиционных полов. С тех пор наследница Ефремова просит обращаться к себе только в мужском роде. Долгое время девушка жила под псевдонимом Айэм Тиллмари, но сейчас окончательно решила стать Сергеем.
«Живу в Москве. Закончил хорошую школу «Класс-Центр». Поступил в ГИРЯ им. Пушкина и учился на филолога, но потом понял, что симпатичнее технические науки. Сейчас учусь пока что Python-у и С# с преподавателями. Хотя искусство все еще нравится, особенно дизайн. Я небинарный трансмаскулинный человек», — пишет в личном блоге Сергей.Сейчас Сергей мечтает переехать жить в Англию и завести там однополую семью, возможно усыновить ребенка. По его словам, отец знает об этом и воспринимает его ориентацию «в целом нейтрально», не создавая при этом конфликтов на эту тему.
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