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Насилие над падчерицей и убийство в 16 лет: подноготная Полежайкина из «Папиных дочек» и подстроенное падение с высоты

Михаил Казаков (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Михаил Казаков (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Актера Михаила Казакова российские зрители навсегда запомнят по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», где он сыграл веселого и доброго одноклассника Галины Сергеевны. Хотя настоящее имя актера мало кто помнит, его персонаж стал известным. Однако в реальной жизни журналисты окрестили артиста «скандалистом» и даже «убийцей». Подробнее о непростых испытаниях, с которыми столкнулся актер, расскажет «Радио 1».

Смерть отца и уголовное преследование


С самого раннего возраста Михаил оказался на съемочной площадке юмористического киножурнала «Ералаш». Это были 1990-е годы — время расцвета передачи, активно набирающей детей. Михаилу удалось пройти все отборочные этапы.



После успеха в «Ералаше» его пригласили участвовать в других юмористических проектах, таких как «Фитиль» и «6 кадров». Казалось, что жизнь Михаила складывается удачно: в столь юном возрасте он достиг значительных карьерных высот и стал популярным. Однако в 2002 году его семье пришлось столкнуться с тяжелым горем: его отца убили. Причиной трагедии стали проблемы в бизнесе.

Вся семья тяжело переживала утрату, ведь Казаков-старший не только был основным кормильцем, но и любимым мужем и отцом. С тех пор жизнь Михаила пошла под откос. Всего через три года он сам стал убийцей.

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Убийство в 16 лет


Трагические события развернулись после новогодних праздников в 2005 году. Михаил оказался вовлечен в конфликт с бывшим парнем своей подруги Виктории. Казаков, проявив мужество, попытался защитить девушку от агрессивного Куркина, но столкновение закончилось трагически — Кирилл погиб.

На теле молодого человека было найдено три ножевых ранения: два в сердце и одно в сонную артерию. Михаил утверждал, что не собирался никого убивать. Он не пытался скрываться от правоохранительных органов и сам признался в содеянном.

«Я убил… Защищал Вику, знакомую по школе…» — сказал он полиции.

Позже выяснилось, что после расставания с Кириллом Виктория была сильно расстроена. В тот роковой вечер Михаил встретил её по дороге, и она рассказала ему о своих переживаниях. Казаков решил помочь девушке и пошел с ней разбираться в ситуации. Однако разговор быстро вышел из-под контроля, когда Кирилл начал агрессивно нападать на Викторию. В этот момент Михаил был вынужден вмешаться и схватить нож.

Важно отметить, что родственники убитого Кирилла Куркина отозвали свой иск, что привело к пересмотру уголовного дела. В результате Михаилу предъявили обвинение по статье «превышение мер самообороны», что подразумевало более лёгкое наказание.

Михаил Казаков (Фото: соцсети)

Коллеги по работе отзывались о Казакове весьма положительно. Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский назвал его всеобщим любимцем и подчеркнул, что он вовсе не агрессивный человек.

«Миша — настоящий любимец публики. На съёмках мы даже прозвали его «подушка» — он такой добрый и мягкий. Его просто подставили», — говорил Грачевский в одном из интервью.


«Папины дочки»


В 2007 году Михаил Казаков получил роль недалекого Полежайкина в популярном российском сериале «Папины дочки». Сам актер подчеркивал, что этот проект стал важной частью его жизни. Он осознавал, что эта роль — одна из самых значимых в его карьере, поэтому до последнего продолжал участвовать во всех сезонах и продолжениях сериала.

После того как он стал всенародно известным, Михаил начал выступать в качестве ведущего на корпоративных мероприятиях. Однако в перезапуске проекта в 2023 году он не смог участвовать из-за проблем со здоровьем: в 2020 году актер получил серьезные травмы после падения с большой высоты.

Падение с высоты


Летом 2020 года Михаил случайно сорвался и упал с 12 метров прямо на ноги. Травмы оказались тяжелыми, и его срочно госпитализировали в реанимацию. Актер активно делился в социальных сетях шокирующими фотографиями своих конечностей, которые были черного цвета. Восстановление заняло несколько лет. Как отмечал сам артист, ему повезло: врачи полагали, что его физическая подготовка, обусловленная занятиями плаванием и фридайвингом с детства, сыграла ключевую роль в его спасении. Кроме того, перед инцидентом он успел сбросить 20 килограммов и начал тренироваться в зале.

В 2021 году актер сменил инвалидное кресло на костыли. В это время он также появился в шоу на федеральном канале и выдвинул неожиданную версию о причинах своего падения. По его словам, это могло быть покушением, так как лестница, с которой он упал, была подпилена. Казаков предположил, что это мог сделать супруг его бывшей возлюбленной Юлии. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, актер и другие участники этой истории прошли тест на полиграфе, который показал, что покушения не было.

Личная жизнь


Актер долгое время был женат на Елене, с которой познакомился в 2003 году. Однако чувства между ними возникли лишь позже. В 2011 году они узаконили свои отношения, а в 2012-м у них родился сын Мирослав. У Елены также есть дочь Виктория от предыдущих отношений. К сожалению, их союз не продлился.
«Хорошо, что это произошло сейчас, а не через сорок лет. У нее уже другой мужчина. Она сказала: "Когда научишься ходить, тогда звони". Похоже, ей не по пути с инвалидом. Я переживал это целый год», — делился артист в одном из интервью.

Во время бракоразводного процесса разразился громкий скандал: падчерица обвинила Казакова в насилии, а Елена подала на алименты. Михаил считал, что экс-супруга настраивала дочь против него.

«Сейчас шрам на сердце зажил, и стало легче. Человек, который так поступает, для меня больше не существует. У меня было ощущение, что ее подменили. Либо она не любила меня, либо это был брак по расчету», — отметил он.

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Обвинения не закончились на этом. Бывшая жена жаловалась, что из-за трагедии мужа не смогла нормально отпраздновать свой 30-й день рождения, так как отмечала его в реанимации. Она считала, что супруг испортил ей праздник своим состоянием.

Что касается Виктории, то она объясняла свои обвинения тем, что после падения отчим стал неадекватным, и она боялась за свою безопасность.

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#статьи
«Сказал, что нам надо расстаться»: ради кого Валерия разрушила брак с Ярошевским, скандальные откровения бывшего мужа певицы
05 января 2025, 12:44

Валерия (Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)

Первый супруг певицы Валерии, музыкант Леонид Ярошевский написал книгу «Валерия: «Паровоз» из Аткарска», в которой представил свою версию того, как Алла Перфилова (Валерия — сценический псевдоним артистки — прим. ред.) добилась славы и успеха. Леонид считает, что именно он раскрыл музыкальный талант у девушки и привёл её на сцену. Подробнее читайте в материале «Радио 1».


Как всё начиналось


Будущие супруги познакомились в 1985 году. Известный в родном Саратове 25-летний музыкант тремя годами ранее создал джаз-ансамбль.
Команда собралась отличная, планировалось трудоустройство в филармонию. Однако солистки не было.
«Впервые я увидел Аллу Перфилову на областном конкурсе ВИА в Саратове. Она показалась там очень хорошо! И я отправился в райцентр Аткарск <…> Знал только, что её отец — директор музыкальной школы, даже адреса у меня не было. После скитаний по городу я забрёл в ДК и там, о чудо, репетировал ансамбль, в котором пела Алла», — вспоминал музыкант.
Юная певица незамедлительно бы приняла предложение Ярошевского, но нужно было уговорить маму, с которой Алла жила после развода родителей.

Валерия (Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости)

По словам Леонида, мама артистки сначала заявила, что её дочь идёт на золотую медаль и собирается поступать на исторический факультет Саратовского университета.
«Возможно, так бы и работала Алла Юрьевна учительницей истории в какой-нибудь аткарской школе, если бы не моя настойчивость и изобретательность!» — заявил музыкант.
У Ярошевского был припасён козырь: он рассказал маме Аллы, что филармония даёт целевые направления для поступления в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (сейчас Российская академия музыки имени Гнесиных – прим. ред.) на эстрадное отделение и он поможет подготовить программу для поступления.

И после мама отпустила Аллу, певица начала работать в Саратовской филармонии в составе ансамбля Ярошевского и поступила в Гнесинку на заочное отделение.

В своей книге «И жизнь, и слёзы, и любовь» Перфилова писала о конкурсе 100 человек на место.
«Конкурс был примерно 4–5 человек на место, а не сто. Хотя сто, конечно, звучит престижнее», — рассказал свою версию Ярошевский.

Гастроли, выступления, переезды


Гастрольная жизнь была непростой, однако Алла стойко переносила все лишения и неудобства.
«Полтора месяца в области зимой, в холодных гостиницах без удобств, с туалетами на улице, в дырявых ледяных автобусах без отопления. Ежедневно по два-три концерта в клубах, где пар шёл изо рта. <…> Семнадцатилетняя девочка, попавшая прямо из школы и из-под крыла мамы в такие непростые условия», — рассказывал Леонид.

После вторых таких гастролей музыканты уволились. К счастью, благодаря Ярошевскому, он, Перфилова и барабанщик Сергей Парфенов устроились в новый джаз-ансамбль «Полюс». Остальные музыканты были из Москвы, поэтому жили в столице. Леонид снял квартиру, и все трое — Ярошевский, Перфилова и Парфенов — переехали туда. Затем снова Саратов, работа в эстрадно-сатирическом театре «Микро».

Леонид и Алла находились вместе круглыми сутками. Ярошевский привязался к хрупкой блондинке и стал осознавать, что хочет большего, чем дружеские отношения.
Музыкант сделал Алле предложение в присутствии её мамы. Певица согласилась. Медовый месяц, совмещённый с гастролями, прошёл на море.

Валерия и Леонид Ярошевский (Фото: соцсети)

Вскоре супружеская пара покинула театр и вновь устроились в ансамбль к друзьям Ярошевского. Супруги выступали в ресторане «Центральный», одном из лучших заведений Саратова, и, накопив деньги, отправились в Москву. В столице с работой было нелегко. Супруги выступали везде, куда их приглашали.
«В какой-то момент Алла согласилась участвовать в эротическом шоу «Стоп-СПИД». Это была солянка из артистов, которую в Москве собрали какие-то армяне. Вся эротика заключалась в том, что девушки пели в мини-юбках. А одна из них — акробатка-гимнастка — крутила обручи топлес — и это в то время! Аллу это не смущало — куда деваться, работа такая», — вспоминал Леонид.

По словам музыканта, благодаря другу, он для себя и Аллы нашёл постоянную работу в баре на Таганке.
«Каждый вечер, без выходных, с 19:00 до 23:00, мы развлекали иностранцев, так как наших соотечественников туда не пускали. <…> бар был всегда битком, а бандиты и рэкет, которых в то время в Москве было пруд пруди, обходили нас стороной», — рассказал Ярошевский.

Знакомство с Шульгиным



Однажды в баре появился Александр Шульгин. Молодой продюсер предложил Алле поехать с ним в Германию: якобы ему нужна певица, необходимо пройти пробы в Мюнхене, поскольку там находится студия, с которой он сотрудничает. Перфилова сразу же согласилась.
«Поехали они туда вместе, но что-то не сложилось, поругались и вернулись по отдельности. Я тогда уже начал подозревать нехорошее. Хотя жена как-то сказала: «Слушай, Шульгин такой толстый, противный, представляешь розовое рыхлое тело? Я видела, как он загорал». Оказалось, эта версия для меня», — рассказал Леонид.
По его словам, после той поездки супруга начала вести себя странно.
«Лёнь, Саша звонил, приглашает видео посмотреть. Можно я поеду?» — привёл слова Аллы Ярошевский.
Валерия и Александр Шульгин (Фото: Алексей Бойцов/РИА Новости)

Он был ошеломлён таким вопросом, но всё же отпустил жену. Ночью Алла позвонила и сказала: «Ой, уже поздно домой ехать, я останусь до утра».
«Как там говорят? Мир рухнул? В глазах помутилось? Земля ушла из-под ног? Жить не хочется? У меня всё это произошло одновременно. Я перестал существовать, смысла в этом больше не было никакого, — поделился своими переживаниями музыкант. — Она появилась на следующий день как ни в чём не бывало, не извинилась, не поговорила, а, глядя куда-то в сторону, сказала: "Саша сказал, что нам надо расстаться"».
Какое-то время после разрыва Перфилова ещё жила вместе с Ярошевским.

Леонид попросил Аллу устроить встречу с её новым избранником.
«Скажи, Саша, а если у вас с Аллой не получится?» — спросил музыкант.
«Тогда её подхватит кто-то другой», — ответил Шульгин.
Как-то Ярошевский напился после работы в баре, а затем выпил упаковку снотворного. Леонид хотел тихо «"уснуть" на лавочке в парке, но к нему пристали хулиганы». Музыкант достал из сумки баллон и «окатил» своих обидчиков.
«Откуда-то взявшиеся милиционеры отволокли всех в участок. Позже Валерия будет говорить, что я «рассчитал» количество таблеток и принял их ровно столько, чтобы не умереть. Что могу сказать? Пусть эта очередная «маленькая неправда» останется на её совести», — вспоминал Ярошевский.
В 1993 году Леониду предложили поработать в Австрии в одном из баров. Он уехал туда на три месяца, а остался навсегда. В том же году музыкант ушёл из бара и начал выступать в хоре Bolschoi Don Kosaken, где проработал много лет. Сейчас он живёт в Германии.


Реакция Ярошевского на скандальный развод с Шульгиным



В 2000-х годах разразился скандал — развод Валерии с Шульгиным, обвинения в побоях и издевательствах. Певица издала книгу-автобиографию. Леонид считает, что его бывшая супруга приукрасила историю о разводе с продюсером, чтобы представить свой имидж в лучшем свете.
«Зная Аллу, не могу себе представить, чтобы кто-то посмел бы голос на неё повысить, не говоря уже о том, чтобы поднять на неё руку. Ставлю себя на место этого человека, и знаю, что меня не было бы рядом с ней в ту же секунду. А тут — годы избиений и издевательств, и как результат — трое детей! Годами такие страсти, шрам от ножа на ноге! Посмотреть бы на этот шрам. Есть у меня подозрение, что это был след от фурункула, который был у Аллы во время первых наших гастролей. Мужем битая — это же очень удобный типаж», — сомневался Леонид в правдивости рассказа певицы.

Опровержение Валерии и Иосифа Пригожина



Валерия была возмущена книгой Ярошевского. Она яро заявила, что добилась бы всего сама без его помощи.
«Я с детства серьёзно занималась вокалом, музыкой и всегда знала, что буду петь на большой сцене. Окончив школу с золотой медалью, я решила поступить в МГУ на исторический факультет, чтобы добиться своей цели», — утверждала Валерия.
Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости)

Нынешний муж певицы Иосиф Пригожин считает, что Ярошевский совершенно не причастен к успеху жены.
«Он что, бриллианты ей покупал? Они жили в комнате с тараканами! Знаю одно: господин Ярошевский к успеху Валерии, народной артистки России, никакого отношения не имеет. Он был её первой любовью, а стал первой ошибкой», — высказал своё мнение известный продюсер.

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«Любовный террор» Успенской убивает ее дочь. История отношений именитой певицы со своим наркозависимым ребенком
05 января 2025, 06:38

Любовь Успенская с дочерью Татьяной (Фото: соцсети)

Недавно в сети появились фотографии со дня рождения единственной дочери Любови Успенской Татьяны. Последней исполнилось 35 лет и она уже успела получить премию открытие года в области поэзии, а также провести выставку собственных картин. Но в первую очередь Татьяна известна не своим творчеством, а наркозависимостью.
Почему у дочери Успенской проблемы с запрещенными веществами и по какой причине Иосиф Пригожин назвал ее отношения с матерью «любовным террором» читайте в этом материале.

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День рождения Татьяны и странное поведение


Как рассказал канал «Ярмарка тщеславия», на праздновании 35-летия Татьяны были только знакомые ее матери или люди, которые с ней работают. Своего круга общения у дочери нет. На мероприятии она обратилась к залу и сказала, что не верила в свое возвращение в общество нормальных людей.

Несмотря на это, пользователи интернета не раз обращали внимание на странное поведение дочери Успенской. На последних публикациях с Татьяной были отмечены ее странное поведение, блуждающий взгляд, сильная заторможенность и дезориентация в пространстве. Может это побочных эффект от медикаментов, с помощью которых она справляется с зависимостью.


Подарки и премии Татьяне от Успенской


Помимо дорогостоящих подарков и цветов, Успенская также делает нестандартные сюрпризы для дочери. Недавно Татьяна стала обладателем премии открытие года в области поэзии. На вручении она зачитала весьма странный набор фраз без рифмы и смысла, после чего публика заполонила зал аплодисментами. Как пишут на канале, таким образом Успенская подбодрила свою дочь.

К тому же Любовь организовывала выставку картин Татьяны. Единственной реакцией на произведение было недоумение. Еще была попытка сделать дочь модельером и певицей, но также безрезультатно.

Предполагается, что таким образом Успенская пытается отвлечь Татьяну от запрещенных веществ. В прошлый раз, когда та осталась одна, она улетела в израиль и под действием наркотиков записывала несвязные видео. На них она сначала обвиняла мать, а потом признавалась ей в любви. После Успенская выслала за ней врача и охранников, чтобы те вернули ее на родину.

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«Любовь террором»


Фатальной ошибкой Успенской являются ее попытки сделать из Татьяны звезду шоу-бизнеса. Постоянные миллионные вливания обеспечат премии и внимание, однако на следующий день Таню никто и не вспомнит. Это станет большим ударом, ведь Любовь постоянно подпитывает веру дочери в ее талант. Иосиф Пригожин высказался об отношении Успенской к Татьяне так:

«Она несчастная женщина. Есть такая категория еврейских мамочек. Вот то, что я вижу в выступлении дочери, понимаете, это называется «любовь террором». Эта любовь террористическая, она как бы убивает человека».



Весь мир Татьяны сконцентрирован на ее матери. При этом ничто не оправдывает ее поведение и наркозависимость. Объективно оценить реальность не может ни Любовь, ни Татьяна, поэтому премии и выставки продолжат поддерживать пустые иллюзии.

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Живет в США и свободно владеет русским. Что известно о дочери Седоковой, за которую она боролась при разводе с Чернявским
05 января 2025, 03:27

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Певица Анна Седакова имеет за плечами уже три брака, каждый из которых заканчивался разводом. Наиболее громким стал разрыв с с бизнесменом Максимом Чернявским, так как оба долго боролись за их общую дочь Монику. Что сейчас известно о 13-летней девочке и какие у нее отношения с матерью читайте в этом материале.

Начало отношений Седоковой и Чернявского


На момент знакомства Анна являлась востребованной певицей и построила успешную сольную карьеру. Максим сын бизнесмена и военного, а мама работала бухгалтером на крупном предприятии. Бабушка владеет сетью гипермаркетов, которые назвала в честь своего внука. Чернявский к 19 годам стал основателем строительно-ремонтной компании и продавцом элитной недвижимости. Позже он обучился в США и там открыл свой бизнес. Максим поженился на Анне 13 лет назад и был младше ее на 4 года.


Развод и борьба за дочь


Как пишет KINOSTAR, среди множества слухов чаще всего упоминается, что причиной развода стала неверность одного из супругов. Оба обвиняли друг друга в изменах, в следствии чего пара разошлась. Анна и Максим не смогли построить дипломатические отношения, так как Чернявский забрал к себе в США погостить дочь Монику, а вернуть ее уже не посчитал нужным. Начались многолетние судебные тяжбы, во время которых бизнесмен не авал певице видеться с ребенком. Американское правосудие встало на сторону Чернявского и дочь осталась с отцом.


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Отношения Анны и Моники


Как оказалось, воспитанием девочки в основном занималась мама Максима. В результате разбирательств суд разрешил Седоковой видеться с Моникой, но только в присутствии ее опекунов и на протяжении ограниченного времени. Чернявский пошел на поблажки только после новой женитьбы. Известно, что Седокова старается поддерживать общение с дочерью ежедневно.

Как живет Моника в США


Сама Моника играет на нескольких музыкальных инструментах, растет артистичной и обожает свою старшую сестру, которой даже пытается подражать, чем поделилась сама Анна. При этом девочка не собирается покидать США, хотя и получила право принимать решение о том, с кем ей жить. Также Моника свободно владеет русским языком и изучает его в школе.

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#суд
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#бизнесмен
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Продюсер Андрей Разин намерен подать в суд Турции на Игоря Крутого и Андрея Малахова
04 января 2025, 21:29

Андрей Разин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Продюсер Андрей Разин заявил, что собирается подать в суд Турции на артистов, принимавших участие в трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова, сообщила «Московский комсомолец».
Андрей Разин обратил внимание, что в настоящий момент композитору Игорю Крутому, телеведущему Андрею Малахову и иным артистам направили досудебные письма из Турции. В них продюсер требует возместить материальный ущерб в размере 85 тысяч долларов от каждого из исполнителей за нарушение авторских прав.

Продюсер подчеркнул, что посланные им в октябре 2023 года проклятия со временем сбываются: концерты Лолиты Милявской отменяют, Лариса Долина пострадала от действий злоумышленников, а Татьяна Буланова «еле выжила» из-за падения со сцены.

«Год только начинается, всех ждут очень большие последствия, потому что я просто так словами не раскидываюсь. И проклятие коснется каждого, кто залез своими грязными чужими руками в наше творчество и ворует мою интеллектуальную собственность», — поделился Андрей Разин.

Трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!», который был посвящен Юре Шатунову, проводился 17 октября 2023 года в Москве. Ведущим мероприятия был Андрей Малахов, отказавшийся упоминать имя Разина.

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Бросил пить, перестал разговаривать и разбогател: как живёт Михаил Ефремов в тюрьме
04 января 2025, 18:23

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Смертельное ДТП в Москве кардинально поменяло жизнь заслуженного артиста России Михаила Ефремова. После случившегося актёр потерял карьеру, лишился друзей и славы. Уже четыре с половиной года Ефремов отбывает свой восьмилетний срок в колонии в Белгородской области. Сейчас в СМИ появляется много информации о том, что здоровье артиста в колонии весьма сильно ухудшилось и, скорее всего, у него получится выйти по УДО. Как живет сейчас актёр, как он смог разбогатеть в колонии, и что происходит с его здоровьем — подробнее в материале «Радио 1»


Роковая авария


Авария, разделившая жизнь Ефремова на до и после случилась 8 июня 2020 года, когда артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Машина актёра Jeep Grand Cherokee вылетела на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезалась в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров.

Большая часть фанатов Ефремова до последнего надеялась, что попавшего в ДТП водителя можно будет спасти. Однако случилось страшное: Захарова в тяжёлом состоянии госпитализировали, в конце концов мужчина ушёл из жизни.

Позднее оказалось, что в крови Ефремова помимо спиртного были и запрещенные вещества.

Публика была в шоке от этой ситуации и требовала наказать артиста. Иные же начали сочувствовать Ефремову, поскольку он почти что в преклонном возрасте попадет в тюрьму.

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Ефремов не признавал свою вину, несмотря на огромное количество прямых фактов, которые доказывали обратное. При этом вместе с его адвокатом Эльманом Пашаевым актёр делал всё возможное, чтобы избежать заключения в тюрьму и готов был пойти на все ради свободы.

Приговор Михаилу Ефремову вынесли 8 сентября 2020 года. Артиста приговорили к восьми годам в исправительной колонии общего режима.

Огромная часть знакомых актёра полагали, что Ефремова оправдают, иные же просили его достойно принять наказание и отсидеть положенный срок вместе с остальными осуждёнными. Ведь наличие славы не должно давать ему никаких привилегий. Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии № 4 УФСИН РФ Белгородской области в городе Алексеевка.

Известно, что погибший Сергей был скромным, добрым и порядочным человеком. За всю жизнь он ни разу не нарушал правила дорожного движения. Трудился мужчина водителем-курьером в московской интернет-компании по доставке еды. Он всегда ехал по дороге аккуратно, не превышая скорость. Так было и в день аварии.

Вдова Захарова делилась журналистами KP.RU, что за день до смертельного ДТП у неё умерла мать, поэтому для нее смерть обожаемого супруга стала двойным ударом.

«Коллеги вспоминают его очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми. У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. У них сыновья, внуки», — рассказывала журналистам двоюродная сестра погибшего.

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Жизнь Михаила Ефремова в тюрьме


В каком-то смысле тюрьма пошла даже на пользу Ефремову: он наконец перестал употреблять спиртное, бросил курить и начал работать.

Некоторое время актёр работал в библиотеке и проводил много времени за чтением. Ещё он выступал в роли режиссёра при организации местных мероприятий во время праздников в колонии.

Говорят, что никто не жалуется на поведение Ефремова, он не нарушает местные порядки. Из-за подобной смиренности у него даже получилось завоевать уважение среди сокамерников и сотрудников УФСИН колонии. Ефремова мило называют «дядя Миша».

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За время отсидки актёр стал богаче на целое состояние. Ради этого он не сделал ничего. Оказалось, что Ефремову досталось наследство в виде двух квартир от скончавшегося дяди — концертмейстера Александра Покровского. С ним артист общался весьма редко. Стоимость наследства Ефремова составляет 80 миллионов рублей.

Также после подачи апелляции артисту уменьшили его восьмилетний срок на полгода.

Как живёт семья Ефремова


На воле у артиста осталась жена Софья Кругликова и трое детей. Известно, что у семейства денежные трудности.

Кругликова ждет освобождения супруга и надеется, что он выйдет по УДО. Старший сын артиста Никита оказывает отцу поддержку и поддерживает с ним связь. Никита признает, что актёр совершил ужасное преступление. Сын предпринимал попытки спасти отца от тюрьмы.

Никита старался избегать внимания журналистов, не беседовал с ними и не присутствовал на судах.

Потом в шоу Ксении Собчак Никита рассказал, как пережил давление со стороны публики.

«На меня градом посыпались звонки, я ничего не мог ответить. Начал искать в Интернете и нашел те самые видео. Когда я увидел это, мне было очень больно. Я сразу позвонил своему психотерапевту, своим друзьям, и мне очень помогли пережить эту трагедию. Отцу я пытался дозвониться, но у него был выключен телефон», — отмечал Никита.

Никита не стал приезжать на место ДТП, поскольку боялся ухудшить ситуацию.

«Для меня в этой истории главным было другое: любить отца, несмотря ни на что. Я просто приезжал и был рядом», — подчеркнул сын Ефремова.

Никита редко говорит о своём отце, но всякий раз, когда о нём заходит речь, он рассказывает о любви к нему.

Дочь Анна-Мария была разочарована в отце и практически осталась без средств к существованию. После случившегося с отцом дочери Ефремова потребовалась помощь психологов.

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Проблемы со здоровьем Ефремова


Из-за проблем с самочувствием Ефремову пришлось бросить курить, так как у артиста уже много раз с момента заключения была бронхиальная астма, а простуда стала нормой.

В 2021 году у Ефремова случился отёк Квинке. Потом появились и другие проблемы.

Родственники артиста говорили, что у него ухудшилось зрение, возникли проблемы с сердцем, стала отказывать печень, а ещё выпали нижние зубы. Накануне стало известно, что у Ефремова появились проблемы с дыханием и он почти не разговаривает. Виной этому стала хроническая обструктивная болезнь лёгких.

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Из-за распространения информации об ухудшении состоянии Ефремова начали появляться сообщения о том, что актёра могут выпустить на волю досрочно. Уже не раз артист подавал подобный запрос, но всякий раз получал отказ.

Перед Новым годом журналисты заговорили о том, что Михаил Ефремов может отметить празднование уже в кругу семьи. В Белгородской колонии комментариев не давали, ссылаясь на решение суда. Видимо, «чудо» и на этот раз не произошло.

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«Был секс в первый же день»: кража ребенка у лучшей подруги и психушка, сокровенные тайны Яны Рудковской
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«Был секс в первый же день»: кража ребенка у лучшей подруги и психушка, сокровенные тайны Яны Рудковской
04 января 2025, 16:21

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Яна Рудковская отметила свой 50 юбилей. Сколько ей лет на самом деле? Как мужчины способствовали развитию её бизнеса? Как она отбила супруга у лучшей подруги и украла чужого ребёнка? Сколько на самом деле у Рудковской детей? А ещё о предполагаемой измене Евгения Плющенко и иных скандалах с участием Яны к её юбилею — читайте в материале «Радио 1».


Биография Яны Рудковской


Яна Рудковская родилась 2 января 1975 года в Казахстане в городе Кустанае. По некоторой информации она изменила свой возраст в документах, и в реальности она родилась в 1968 году. Получается, если верить слухам, то звезде исполнилось 56 лет, а не 50.

Мать Яны, Светлана Николаевна, работала врачом-неврологом, была кандидатом медицинских наук, женщина руководила отделением в местной железнодорожной больнице. Отец звезды, Александр Евгеньевич Рудковский, военный-полковник в Барнауле занял пост замначальника лётного училища. Из-за профессии мужчины Яна с родителями часто переезжала, поэтому в школу она пошла в Барнауле.

В детстве Яна ходила в музыкальную школу и секцию фигурного катания, а в школе училась она на отлично. После выпуска звезда поступила в медицинский вуз.

Карьерный путь Яны Рудковской


В 1998 году Яна продала квартиру своей бабушки и открыла косметический салон «Французская студия красоты» в Сочи. Через год бизнес полностью окупился.

Яна Рудковская стала дистрибьютером компании Franck Provost и потом открыла целую сеть салонов. Через 5 лет успешной работы в сфере «губ, ногтей, волос», звезда стала открывать свои сети магазинов брендовой одежды по всему югу Российской Федерации. В бутиках Яна продавала люксовую мультибрендовую одежду. В ассортименте были такие бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent, Cavalli, D&G и иные. Потом Рудковская стала покорять мир шоу-бизнеса.

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Звезда занялась продюссированием, а её путь в этой сфере начался с ужасного — умер близкий друг Яны — Юрий Айзеншпис. Но кончина приятеля принесла Яне новые возможности, а именно — шанс продюсировать певца Диму Билана.

За 3 года Рудковская принесла Билану впечатляющий успех. Уже в 2008 году певец оказался на сцене «Евровидения-2008», и даже одержал на нём победу.

Ещё Яна Рудковская сотрудничала с певицей Алексой и Юлианной Карауловой, группой «Градусы», победителем вокального шоу «Хочу к Меладзе», экс-участником группы «MBAND» Владом Раммом.

В ответ на пришедшие с успехом слухи Яна Рудковская написала книгу «Исповедь содержанки». В ней звезда попыталась объяснить некоторые вопросы своей биографии и продвижения бизнеса.

Потом Яна Рудковская стала продюсером фигуриста, её будущего мужа, Евгения Плющенко.

К моменту встречи с продюсером Плющенко почти что завершил свой спортивный путь. Огромное количество травм помешало бы Евгению и дальше завоёвывать медали. Однако фигурист всё же решил участвовать в Олимпиаде 2014, но в последний момент отказался от личного турнира.

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Такой поступок Плющенко вызвал бурные обсуждения среди общественности. У Яны Рудковской получилось избежать скандала и сохранить репутацию фигуриста. Евгений и Яна стали работать над шоу «Щелкунчик».

Такое шоу не было чем-то новым. Илья Авербух уже запускал такие проекты. Ещё продюсер начала заниматься благотворительностью, помогать детям-сиротам и иным артистам.

Рудковская и Плющенко основали академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». В 2020 году под неё специально построили ледовый дворец и общежитие для спортсменов. Этот бренд продюсер начала развивать не только как своего супруга Плющенко, но и их общего сына — Александра Плющенко. Мальчик с самого раннего возраста зарабатывает миллионы на рекламных контрактах.

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь Яны Рудковской


Яна Рудковская всегда вращалась в кругах обеспеченных и статусных мужчин, которые и становились её кавалерами.

Первым гражданским мужем звезды был Евгений Мухин. Он способствовал её успеху в Сочи. Изначально он пригласил туда Яну, а потом и дал немало денег на развитие её салонного бизнеса.

Эта история любви закончилась, как только в окружении Рудковской появился намного более влиятельный ухажёр. Яна пошла на футбол, а оказавшись в vip ложе, она, по счастливой случайности встретила там миллионера Виктора Батурина.

Яна оставила Мухина и погрузилась в отношения с Батуриным. Виктор стал её первым официальным супругом. В браке они воспитывали двух сыновей — Николая и Андрея. Колю родила Яна, а Андрея усыновила. Его матерью была бывшая возлюбленная миллионера — Юлия Салтовец.

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В 2001 году Батурин забрал Андрея у родной матери прямо из роддома. В документах было указано, что Яна Рудковская является его родной матерью.

Брак Батурина и Рудковской распался в 2008 году. Виктор, разрывая отношения с Яной, захотел и порвать её связь с зажиточной жизнью, а ещё лишить её детей. После долгих разбирательств за детей в суде Яна одержала победу. На такой исход дела могло повлиять и то, что Батурина в то время арестовали по делу о мошенничестве.

«Бывший муж пытался, чтобы я пробила дно, но у него это не получилось. Я воскресла, как птица Феникс из искры. Все думали, что своими административными и финансовыми ресурсами он меня победит, а победила маленькая хрупкая женщина», — отметила Рудковская.

Отношения Евгения Плющенко и Яны Рудковской начались во время «Евровидения-2008» — там фигурист выступал вместе с Димой Биланом. Продюсер поделилась, что у неё и Евгения секс был на первой же встрече.

«Я держалась 8 часов. Но у меня была любовь с первого взгляда, и никогда в жизни у меня не было, чтобы с мужчиной был секс в первый же день. Это нонсенс», — уточнила Рудковская в разговоре с Тиной Канделаки.

Спустя год они расписались, потом появился на свет их сын Александр, которого родители прозвали Гном Гномыч. Яна и Евгений даже провели обряд венчания в 2017 году.

В 2020 году у пары родился ещё один сын — Арсений. Известно, что мальчика выносила суррогатная мать.

Яна Рудковская и Дима Билан (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Остальные романы Яны Рудковской


Какое-то время ходили слухи о романе Яны Рудковской с певцом Димой Биланом. Интересно, что она сама была источником таких сплетен, якобы по случайности проговорившись об их связи.

«С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом», — сказала Яна тогда в эфире.

Идентичная ситуация произошла с Яной, когда она «проговорилась» об отношениях с дизайнером мирового масштаба Филиппом Пляйном. Рудковская даже сказала, что поклонник готов был заключить брак, но их связь была тайной. Однако сам Филипп Пляйн даже не вспомнил, кто такая Яна Рудковская и знакомы ли они в принципе, когда увидел её фотографию на одном из шоу.

Ещё один несостоявшийся роман, о котором рассказала Рудковская — с Филиппом Киркоровым. Якобы певец тоже хотел взять её в жёны. Этим Яна поделилась в своей книге «Исповедь содержанки».

«Эх, если бы ты не была замужем, я бы на тебе женился! Ты женщина сильная, интересная, очень мне подходишь! Благодаря тебе я снова стал появляться на людях, решил улучшить имидж, похудел, помолодел», — приводила слова Киркорова Яна в книге.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Дети Яны Рудковской


У Яны Рудковской четверо детей от разных мужчин. Старший сын — Андрей, которого она усыновила, появился на свет в 2001 году. В браке Батурин подарил продюсеру первенца — Николай родился в 2002 году.

От Евгения Плющенко у Яны Рудковской появился сын Александр («Гном Гномыч»), а ещё Арсений. Младшего сына прозвали Директором.

При этом пара много раз признавались, что хотела бы родить ещё детей. Яна говорила, что мечтает о девочке, которой могла бы передать свою коллекцию люксовых вещей.

Скандалы с Яной Рудковской


Общественность возмутил тот факт, что Юлия Салтовец была лучшей подругой Рудковской. Яна даже была свидетельницей на их свадьбе с Батуриным. Отношения Яны и Виктора начались, когда Юлия уже была беременна.

Когда всё стало известно, Салтовец подала на развод. А через три дня после появления на свет ребёнка прямо из роддома у неё отобрали новорождённого. Когда всё случилось, Юлия начала биться в истерике, в результате оказалась в психиатрической клинике, а в свидетельстве о рождении написали в графе «мать» её экс-подругу — Яну Рудковскую, но сама продюсер это отрицает.

«Дружбы особой не было, просто пересекались по работе. С Виктором Николаевичем я тоже общалась, и, поверьте, никаких романтических отношений на тот момент у нас не было! Более того, когда ссоры между Салтовец и Батуриным достигли критической точки и Юля заявила, что уходит, он меня умолял уговорить ее остаться. Мы вместе с Юлей, уже беременной, отправились отдыхать на Кипр, я говорила с Юлей, но она заявила, что Батурин, мол, очень жестокий человек и она к нему не вернется», — поделилась Яна.

Оказалось, что во время того, как Салтовец оформляла развод, её обманули, — и она поставила подпись в отказной на сына. Потом женщина очутиласьв психиатрической лечебнице с нервным срывом. Однако Яна Рудковская говорила, что узнала о случившемся лишь во время своего развода с Батуриным.

«Он звонил мне, говорил, что ему очень тяжело, он остался один с ребенком на руках, потому что Юля от сына отказалась… Это все, конечно, на меня сильно подействовало. Ну и личность он, безусловно, незаурядная. Перед Юлей моя совесть абсолютно чиста! То, что я узнала сейчас, как он забирал Андрея из роддома, стало для меня настоящим шоком. Но это принципиально ничего не меняет. Андрей был и остается моим сыном. И есть постановление суда о том, что он должен жить со мной», — уточнила она.

Ребёнок Яны и Виктора Батурина, Андрей, не является её биологическим сыном. Продюсер не признавала это до момента начала громкого бракоразводного процесса с миллиардером. Батурин потребовал изменить свидетельство о рождении Андрея и вписать Юлию Салтовец. Яна придерживалась мнения, что родитель не тот, кто произвёл на свет, а тот, кто воспитал.

В результате Яне удалось отстоять права на сына, хотя её репутация сильно пострадала. Сама звезда говорила, что ей пришлось пережить двести судов. Кроме того, якобы именно Батурин распустил сплени, что Яна Рудковская скрывает свой возраст.

«Когда мы разводились с Виктором Николаевичем, он говорит: «Я тебе отомщу, байку какую-нибудь про тебя пущу». И он запустил такую историю в Интернете про меня, и очень многие люди действительно поверили», — отмечала Рудковская в 2017 году.

Второй громкий скандал разразился со вторым мужем Яны — Евгением Плющенко. Всё произошло в 2014 году на Олимпиаде. Тогда фигурист отказался от участия в личном турнире из-за ранее полученных травм. В то время Яна не отвернулась от супруга, а сражалась за его репутацию до конца, хотя о случившемся знала не только вся страна, но и все зрители Олимпиады по всему миру. Люди обвиняли Рудковскую в том, что это именно она побудила Плющенко выступать, несмотря ни на что.

В 2019 году разгорелся скандал, который был связан с супружеской неверностью Плющенко. СМИ начали публиковать информацию о том, что якобы фигурист изменяет Яне с моделью из Санкт-Петербурга. По слухам, их роман длился больше двух лет, а Евгений спонсировал не только любовницу, но и всё её семейство.

«Женя обеспечивает и свою новую девушку, и ее семью, и семью Яны. Это длится уже довольно долго, и я удивляюсь его терпению. Другой бы уже плюнул на все и расставил точки над «i». Но они оба — люди публичные, наверное, это не так просто сделать», — передавал источник.

Когда происходящее стало известна публике, Яна объявила, что всецело доверяет Евгению.

«Евгений никогда не поступит таким образом. Если бы у него появились чувства к другому человеку, он бы пришел и рассказал мне об этом прямо. Он такой человек, который никогда не будет вводить в заблуждение», — обратила внимание Рудковская.

Потом издания начали публиковать информацию о том, что якобы у Гном Гномыча может быть психическое расстройство.

Журналисты сделали такие выоды, поскольку на многочисленных фотографиях и видео Гном Гномыч никогда не улыбается. В результате издание, опубликовавшее материал, принесло извинения, но Плющенко объявил, что собирается решать вопрос в суде.

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В 2020 году произошёл ещё один скандал. Певица Рита Дакота поделилась в Сети фотографиями с сумками бренда Louis Vuitton для участия в конкурсе, проходившим в соцсетях. После публикации ей поступил звонок от Рудковской, она потребовала удалить публикации, дабы «не позорить бренд», амбассадором которого она является.

«Она недоумевает, «как я туда попала». Что она ВИП-клиент и друг бренда, у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще. И далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду «доходчиво объясняет», почему я, «раздавая подписчикам сумочки Луи», снижаю градус компании и выгляжу «дешмански», — цитировала Рудковскую Дакота.

Певица обо всём рассказала публике. В результате даже самые преданные поклонники Рудковской осудили её, и Яне пришлось приносить извинения.

«Я считаю, что всё, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня — это просто напросто неэтично, непрофессионально, некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как всё было, поливают грязью меня, участников круга, и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты», — оправдывалась Рудковская.

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Яна Рудковская сейчас


Точный доход Яны Рудковской остаётся загадкой. Однако в 2020 году она делилась, что лишь одни социальные сети приносят ей 1 миллион долларов ежемесячно.

Рудковская продолжает работать с Димой Биланом, а ещё с Юлианной Карауловой и группой «Градусы». Вместе с супругом она развивает академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Также Яна является владельцем сети модных бутиков и компании, которая специализируется на продаже косметики.

«Я совладелец, соинвестор, основатель и генеральный директор академии „Ангелы Плющенко“. Продюсер всех шоу Евгения Плющенко. Так что опция сидеть дома и быть только женой и мамой пока отсутствует и, думаю, не скоро еще появится», — поделилась Рудковская.

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«Поставил Муцениеце на место»: почему сын Прилучного попросил Деда Мороза забрать его у матери и как ему живется с мачехой
04 января 2025, 14:57

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Павел Прилучный публично подтвердил, что его сын Тимофей давно мечтал переехать к нему от матери. Актер опубликовал в интернете письмо, которое его наследник написал Деду Морозу в конце декабря 2023 года. Что было в послании и на что обратили внимание пользователи сети расскажет «Радио 1».

Сын Прилучного загадал желание окончательно переехать к отцу


Актер жестко ответил на критику своей бывшей жены Агаты Муцениеце, дав понять, что решение сына о переезде в его дом было принято самостоятельно и не является результатом давления. Павел опубликовал в интернете письмо, которое Тимофей написал Деду Морозу в конце декабря 2023 года. В этом письме мальчик выразил желание провести время с папой.

«Я очень люблю папу и хочу к нему приехать. Надеюсь, я к нему приеду», — написал Тимофей Деду Морозу.

Письмо Тимофея Деду Морозу (Фото: соцсети Павла Прилучного)

Под фотографией послания Павел резюмировал: «2023. Получается, что Дед Мороз существует».

Мнения подписчиков актера разделились: одни ​полагают, что таким образом Павел поставил бывшую супругу «на место», другие осудили артиста за обнародование детского письма.

«Павел поставил Агату на место этим письмом», «Подло выставлять письмо ребенка», «С мачехой и отцом хорошо, вероятно, никто не занимается его воспитанием», — пишут комментаторы.

Развод и судебные тяжбы Прилучных



Павел Прилучный и Агата Муцениеце заключили брак в 2011 году. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 – дочь Мия. Их развод сопровождался громким скандалом, в ходе которого Агата обвинила мужа в алкоголизме и насилии.

Год назад Муцениеце подала на алименты и выиграла дело, в результате чего Прилучный обязан выплачивать бывшей супруге по миллиону рублей ежемесячно на каждого ребенка. Таким образом, актер теперь должен отдавать экс-жене 2 миллиона рублей каждый месяц.

Такой расклад не устроил Павла, и он подал иск на определение места жительства детей. В конце 2024 года суд постановил, что Тимофей и Мия должны проживать с матерью. Однако Прилучный не собирается следовать этому решению: Тимофей по-прежнему остается с ним. Несмотря на уговоры Муцениеце, мальчик не хочет возвращаться к матери и сестре. Сам Павел отмечал, что с радостью забрал бы к себе и Мию, но девочка предпочитает оставаться с мамой.

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Муцениеце встретила Новый год с новым возлюбленным

35-летняя актриса Агата Муцениеце отметила главную ночь года в компании 40-летнего музыканта Петра Дранги и своей дочери Мии.

По слухам, звезда комедии «Тур с Иванушками» после скандального разрыва с Павлом Прилучным наконец смогла наладить свою личную жизнь. В прошлом году актриса часто появлялась на публике с телеведущим Иваном Чуйковым, а в декабре начала роман с Петром Дрангой.


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«Изменила с танцором. Одно место у нее слабое»: Мария Погребняк раскрыла интимную тайну Лерчек
04 января 2025, 13:56

Мария Погребняк (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Мария Погребняк прокомментировала расставание Валерии и Артёма Чекалиных. По мнению многодетной матери, причиной разрыва стала измена со стороны звезды. Подробности — в материале «Радио 1».

«Одно место слабое»

Валерия и Артём Чекалины развелись 10 июля 2024 года. Многие считают, что причиной их расставания стали проблемы с налогами, из-за которых бывшие влюблённые провели новогодние праздники под домашним арестом. Однако бывшая супруга футболиста Павла Погребняка уверена, что на самом деле Артем не смог простить измену жены.

«Они с Чекалиным разошлись из-за измены Леры с танцором. Я после ваших "Джунглей" к ней категорично настроена. Не мое дело, возможно, она хорошая девочка и хороший человек, но то, что у нее одно место слабое, получается, факт», — заявила Мария.
Артём намекал, что Лерчек изменяла ему с преподавателем танцев. А во время участия в проекте «Звёзды в джунглях» она сблизилась с женатым рэпером Натаном.

«Умом он не блещет, говорит полную ахинею и сам себя закапывает», — описала поведение певца бывшая жена Павла Мамаева Алана.
27 декабря Натан сообщил, что их с Лерчек близкие отношения закончились сразу после возвращения в Москву. Он открыто признался девушке, что находится в замешательстве и будет пытаться восстановить семейные отношения.

«Я уже не очень хочу, чтобы Натан победил. В последнее время наши отношения стали чуточку хуже. Я ощущаю в свою сторону некий негатив. Но он должен сам все понимать. Это не моя месть. Почувствовав рядом сильное мужское плечо, опору, поддержку, я как-то доверилась, но доверилась зря. И мнение об этом человеке чуть-чуть поменялось, честно скажу», — заявила 32-летняя Валерия.




Валерия и Артем Чекалины поженились в 2012 году, а в 2016 году у них родилась двойня — Алиса и Богдан, и в 2022 году появился сын Лев.

Артём и Валерия Чекалины (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Звездные расставания и дети

Погребняк вспомнила и о других расставаниях, которые произошли в прошлом году.

«2024 год — год, когда было много разводов. Алсу долго терпела измены мужа. Я рада, что она нашла в себе силы и подала на развод. Как она расцвела! Она вернулась на сцену, стала красивой и успешной», — заявила Погребняк в программе «Че там в 2024?».
Кроме того, Алана Мамаева высказалась о рождении детей у известных личностей в 2022 году. По мнению модели, Анна Хилькевич и Кети Топурия — молодцы.

«Когда есть желание воспитывать детей, надо рожать молодыми и красивыми. А если ты уже дедушка или прадедушка, то стоит задуматься, нужно ли это», — отметила девушка.
Мамаева также осудила тех, кто критикует Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы. По её мнению, такие высказывания бесчеловечны.

Ранее стало известно, что латвийский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса Тиммы. Как сообщил друг спортсмена Марк Пугачев, он намерен дать показания против певицы. В чем обвиняют Седокову и какие детали всплыли в ходе расследования — читайте в материале «Радио 1».

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«Заказала мужа?»: вспыли неожиданные детали смерти экс-супруга Анны Седоковой, о чем молчала первая жена Тиммы Яниса
04 января 2025, 11:05

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Латвийский Следственный комитет открыл уголовное дело по факту насильственной смерти мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. Как сообщил друг Тиммы Марк Пугачев, он намерен дать показания против певицы. В чем обвиняют бывшую супругу баскетболиста и какие детали всплыли в ходе расследования расскажет «Радио 1».

Анну Седокову хотят обвинить в заказном убийстве бывшего мужа


Марк Пугачев обратился к своим подписчикам в социальных сетях и заявил, что следственные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы.

«Я являюсь одним из главных свидетелей», — подчеркнул мужчина.

После этого заявления начались слухи о том, что Пугачев собирается свидетельствовать против Анны Седоковой. По информации СМИ, она могла избавиться от Тиммы из-за четырех московских квартир, которые он приобрел за 180 миллионов рублей.

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир. Их Янис приобрел в Москве за 180 миллионов рублей», — пишет телеграм-канал Mash.
Пугачев также настаивает на том, что семья спортсмена испытывает ненависть к экс-солистке ВИАгры. Марк утверждает, что Анна лишила Яниса и его семью имущества и денег.
«Ты пишешь о самой родной маме Яниса, но почему не расскажешь, как она приехала в Майами к вам на отдых, а потом ты заставила Яниса отправить маму в отель, создавая искусственную ссору между ними? Каждый раз, когда проявлялась любовь к сыну и матери, ты манипулировала ситуацией и устраивала истерики, мол, Янис, ты их любишь больше, чем меня?!» — обратился Марк Пугачев к Анне.

Бывшая жена Яниса Тиммы сделала новое признание об Анне Седоковой



Не остаётся в стороне и первая жена Тиммы Сана Оша, которая воспитывает их сына. Она удивляется, как при том, что Янис зарабатывал большие деньги и был миллионером, спустя три года он не мог позволить себе даже минимальные алименты и едва сводил концы с концами.

«Когда он разводился, Янис был миллионером и подписал контракт с российским клубом на значительную сумму... Куда же ушли все эти деньги? Как так получилось, что всего через три года он оказался не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку и провел последние дни своей жизни в мотеле? Его называли психически неуравновешенным, хотя я прожила с ним девять лет и не вижу в этом никакой правды. Этот человек был готов отдать последнее, у него было большое любящее сердце. Янис всегда помогал своим друзьям», — выражает недоумение она.

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года баскетболиста нашли мертвым. 25 декабря его тело было доставлено из Москвы в Ригу. Похороны проходили с поддержкой многих людей: за три дня удалось собрать более семи миллионов рублей благодаря неравнодушным.

Певица Анна Седокова не смогла попрощаться с бывшим мужем Янисом Тиммой из-за обвинений семьи спортсмена в его смерти. Первая жена баскетболиста Сана Оши также выразила недовольство по отношению к Седоковой и объяснила свои причины.

Сана Оши с грустью вспоминает, как после начала отношений Яниса с Анной, он стал постепенно отдаляться от нее и их сына. Вскоре его поведение изменилось, и она превратилась в его заклятого врага.
«Человек должен сам осознать, что происходит, чтобы понять, что это неправильно. Он перестал слышать других. Все, кто пытались что-то сказать, были отрезаны от него. Вот почему рядом не осталось никого. Я наблюдала за тем, как все рушится на протяжении пяти лет. В нашем последнем разговоре я говорила то же самое: «Но ты меня больше не слышишь…». Так это и работает. Каждый раз, когда я хожу в церковь, я молюсь, чтобы он выбрался из этого ада, в который его втянули, как будто он одержим или болен. Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. У меня есть много информации, и мне хочется вырваться», — написала она в своем блоге.

Сана утверждает, что у нее есть много откровений об Анне Седоковой, но делиться ими она не готова.

«Вы можете подумать, что я говорю ерунду, но то, что я пережила, можно было бы описать в книге. Я никогда не делилась всем этим, потому что не вижу смысла. В конце концов, мы с ребенком стояли у гроба…» — поделилась Сана Оши.

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Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного
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