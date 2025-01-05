Насилие над падчерицей и убийство в 16 лет: подноготная Полежайкина из «Папиных дочек» и подстроенное падение с высоты

Михаил Казаков (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)
Смерть отца и уголовное преследование
С самого раннего возраста Михаил оказался на съемочной площадке юмористического киножурнала «Ералаш». Это были 1990-е годы — время расцвета передачи, активно набирающей детей. Михаилу удалось пройти все отборочные этапы.
После успеха в «Ералаше» его пригласили участвовать в других юмористических проектах, таких как «Фитиль» и «6 кадров». Казалось, что жизнь Михаила складывается удачно: в столь юном возрасте он достиг значительных карьерных высот и стал популярным. Однако в 2002 году его семье пришлось столкнуться с тяжелым горем: его отца убили. Причиной трагедии стали проблемы в бизнесе.
Вся семья тяжело переживала утрату, ведь Казаков-старший не только был основным кормильцем, но и любимым мужем и отцом. С тех пор жизнь Михаила пошла под откос. Всего через три года он сам стал убийцей.
Убийство в 16 лет
Трагические события развернулись после новогодних праздников в 2005 году. Михаил оказался вовлечен в конфликт с бывшим парнем своей подруги Виктории. Казаков, проявив мужество, попытался защитить девушку от агрессивного Куркина, но столкновение закончилось трагически — Кирилл погиб.
На теле молодого человека было найдено три ножевых ранения: два в сердце и одно в сонную артерию. Михаил утверждал, что не собирался никого убивать. Он не пытался скрываться от правоохранительных органов и сам признался в содеянном.
«Я убил… Защищал Вику, знакомую по школе…» — сказал он полиции.
Позже выяснилось, что после расставания с Кириллом Виктория была сильно расстроена. В тот роковой вечер Михаил встретил её по дороге, и она рассказала ему о своих переживаниях. Казаков решил помочь девушке и пошел с ней разбираться в ситуации. Однако разговор быстро вышел из-под контроля, когда Кирилл начал агрессивно нападать на Викторию. В этот момент Михаил был вынужден вмешаться и схватить нож.
Важно отметить, что родственники убитого Кирилла Куркина отозвали свой иск, что привело к пересмотру уголовного дела. В результате Михаилу предъявили обвинение по статье «превышение мер самообороны», что подразумевало более лёгкое наказание.
Михаил Казаков (Фото: соцсети)
Коллеги по работе отзывались о Казакове весьма положительно. Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский назвал его всеобщим любимцем и подчеркнул, что он вовсе не агрессивный человек.
«Миша — настоящий любимец публики. На съёмках мы даже прозвали его «подушка» — он такой добрый и мягкий. Его просто подставили», — говорил Грачевский в одном из интервью.
«Папины дочки»
В 2007 году Михаил Казаков получил роль недалекого Полежайкина в популярном российском сериале «Папины дочки». Сам актер подчеркивал, что этот проект стал важной частью его жизни. Он осознавал, что эта роль — одна из самых значимых в его карьере, поэтому до последнего продолжал участвовать во всех сезонах и продолжениях сериала.
После того как он стал всенародно известным, Михаил начал выступать в качестве ведущего на корпоративных мероприятиях. Однако в перезапуске проекта в 2023 году он не смог участвовать из-за проблем со здоровьем: в 2020 году актер получил серьезные травмы после падения с большой высоты.
Падение с высоты
Летом 2020 года Михаил случайно сорвался и упал с 12 метров прямо на ноги. Травмы оказались тяжелыми, и его срочно госпитализировали в реанимацию. Актер активно делился в социальных сетях шокирующими фотографиями своих конечностей, которые были черного цвета. Восстановление заняло несколько лет. Как отмечал сам артист, ему повезло: врачи полагали, что его физическая подготовка, обусловленная занятиями плаванием и фридайвингом с детства, сыграла ключевую роль в его спасении. Кроме того, перед инцидентом он успел сбросить 20 килограммов и начал тренироваться в зале.
В 2021 году актер сменил инвалидное кресло на костыли. В это время он также появился в шоу на федеральном канале и выдвинул неожиданную версию о причинах своего падения. По его словам, это могло быть покушением, так как лестница, с которой он упал, была подпилена. Казаков предположил, что это мог сделать супруг его бывшей возлюбленной Юлии. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, актер и другие участники этой истории прошли тест на полиграфе, который показал, что покушения не было.
Личная жизнь
Актер долгое время был женат на Елене, с которой познакомился в 2003 году. Однако чувства между ними возникли лишь позже. В 2011 году они узаконили свои отношения, а в 2012-м у них родился сын Мирослав. У Елены также есть дочь Виктория от предыдущих отношений. К сожалению, их союз не продлился.
«Хорошо, что это произошло сейчас, а не через сорок лет. У нее уже другой мужчина. Она сказала: "Когда научишься ходить, тогда звони". Похоже, ей не по пути с инвалидом. Я переживал это целый год», — делился артист в одном из интервью.
Во время бракоразводного процесса разразился громкий скандал: падчерица обвинила Казакова в насилии, а Елена подала на алименты. Михаил считал, что экс-супруга настраивала дочь против него.
«Сейчас шрам на сердце зажил, и стало легче. Человек, который так поступает, для меня больше не существует. У меня было ощущение, что ее подменили. Либо она не любила меня, либо это был брак по расчету», — отметил он.
Обвинения не закончились на этом. Бывшая жена жаловалась, что из-за трагедии мужа не смогла нормально отпраздновать свой 30-й день рождения, так как отмечала его в реанимации. Она считала, что супруг испортил ей праздник своим состоянием.
Что касается Виктории, то она объясняла свои обвинения тем, что после падения отчим стал неадекватным, и она боялась за свою безопасность.
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