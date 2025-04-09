Дочь Михаила Ефремова выгнала журналистов из дома актера

Михаил Ефремов (фото: Instagram* / efremovefremov)
Дочь актёра Михаила Ефремова, который 9 апреля был досрочно освобождён из колонии, настойчиво попросила журналистов покинуть подъезд жилого дома в Москве, куда, как ожидается, вернется актер, сообщает SHOT.
Пока Ефремов направляется из колонии в Белгородской области в столицу, у его дома собрались представители СМИ. Несколько журналистов с камерами ожидали актёра прямо в подъезде.
На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как его дочь Вера Ефремова обращается к журналистам с просьбой выйти из здания.
После этого представители прессы покидают подъезд.
Вера Ефремова родилась в 2005 году в браке Михаила Ефремова с звукорежиссёром Софьей Кругликовой.
Напомним, актёр был освобождён условно-досрочно после отбытия части наказания за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы. В аварии погиб водитель Сергей Захаров.
Читайте также:
«Свет моей души»: Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына
Звезда сериала «Бригада» купил элитный особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей
Мать Дмитрия Тарасова, высмеянного на Первом канале, странно поддержала его
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как его дочь Вера Ефремова обращается к журналистам с просьбой выйти из здания.
«Вы можете выйти из дома?» — спросила она.
После этого представители прессы покидают подъезд.
Вера Ефремова родилась в 2005 году в браке Михаила Ефремова с звукорежиссёром Софьей Кругликовой.
Напомним, актёр был освобождён условно-досрочно после отбытия части наказания за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы. В аварии погиб водитель Сергей Захаров.
Читайте также:
«Свет моей души»: Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына
Звезда сериала «Бригада» купил элитный особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей
Мать Дмитрия Тарасова, высмеянного на Первом канале, странно поддержала его
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова