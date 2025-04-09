«Свет моей души»: Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)
Звездная дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна родила сына. Девушка опубликовала трогательные кадры в соцсетях. Источники сообщают, что мальчика назвали Марселем.
«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала Анна Заворотнюк, добавив к записи звездочки.
Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk
Пользователи сети уже отреагировали на радостную новость и поздравляют Анну с пополнением.
«Пусть малыш растет здоровым и счастливым!»; «Будьте счастливы, здоровы и любимы во все времена!»; «Божееееееее поздравляю Вас», — написали юзеры.
До родов поклонники Анны Заворотнюк отмечали, что она внешне изменилась. Аудитория подчеркивала очарование девушки и ее сходство с мамой.
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