Дочь Михаила Турецкого ищет суррогатную мать для вынашивания ребёнка

11 апреля в московском Храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), который скончался в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Поклонники начали собираться у храма за час до начала мероприятия, и за некоторое время их число перевалило за несколько тысяч. Как проходят похороны Техника, рассказывает «Радио 1».