Дочь Михаила Турецкого ищет суррогатную мать для вынашивания ребёнка

Наталья Турецкая (фото: Telegram @wow_turetskaya)
Дочь народного артиста России Михаила Турецкого ищет суррогатную мать для вынашивания ребёнка. Об этом Наталья рассказала в своём Telegram-канале.
«Я не смирилась. Очень тяжело морально. Чем взрослее дети, тем больше хочется. Хотя куда уж больше – я мечтаю иметь третьего ребенка с 2018 года. Изучаю агентства по суррогатному материнству. Изучаю закон. Очень много нюансов. Одно точно могу сказать – самостоятельно вынашивать беременность я не готова уже. И ехать для этого в другие страны – тоже. А так тяжело это всё. Всем огромной удачи желаю, кто на пути», – написала девушка.Наталья Турецкая сделала уже 12 ЭКО, но решила остановиться. Она отметила, что пыталась забеременеть пять лет, но теперь у неё не осталось моральных ресурсов для продолжения борьбы.
Дочь певца замужем за предпринимателем Дмитрием Гилевичем. Супруги воспитывают двоих детей: сына Ивана и дочь Елену.
Наталья Турецкая с мужем и детьми (фото: Telegram @wow_turetskaya)
В начале 2022 года семья оказалась в центре скандала. Наталье удалось забеременеть с помощью ЭКО, однако спустя несколько месяцев врачи сообщили, что у плода развивается синдром Дауна. Девушка честно призналась поклонникам, что не готова воспитывать особенного ребёнка, поэтому приняла решение сделать аборт.
После этого на дочь артиста обрушилась критика. Отец поспешил заступиться за наследницу, назвав её умной и ответственной женщиной, которую никто не имеет права критиковать.
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