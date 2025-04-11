«Рожать классно в осознанном возрасте»: Ольга Орлова откровенно рассказала о материнстве после 40 лет

Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova131177)
Ольга Орлова откровенно рассказала о рождении дочери. 47-летняя певица призналась, что её возрасте было непросто зачать и выносить ребёнка, но она справилась.
В 2021 году бывшая солистка группы «Блестящие» вышла замуж за бизнесмена, а спустя два года у пары родилась дочь Анна. Орлова стала доказательством того, что после 40-ка жизнь только начинается. Тогда певица вдохновила многих женщин.
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«Это мой Эверест. Сейчас жизнь нашей семьи крутится вокруг этого ангела, который дарит нам радость, смех, счастье. Стать мамой в таком возрасте было непросто, было много попыток не очень удачных, но мы не сдавались. Трудности были разные, я уже упустила время лёгкого материнства, но вот он результат того, что я не сдалась. Я уже не представляю жизнь без Анюты. Рожать классно в осознанном возрасте, когда ты готов к материнству, когда уже есть какая-то база для этого», – призналась звезда на шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1».У Орловой также есть сын Артём, которого она родила в 23 года. Артистка отметила, что то материнство и нынешнее – это совершенно разные понятия, поскольку сейчас она более умная и осознанная, чем тогда.
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Анастасия Чинкова