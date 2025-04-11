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«Рожать классно в осознанном возрасте»: Ольга Орлова откровенно рассказала о материнстве после 40 лет

Ольга Орлова рассказала о материнстве после 40 лет
Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova131177)

Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova131177)

Ольга Орлова откровенно рассказала о рождении дочери. 47-летняя певица призналась, что её возрасте было непросто зачать и выносить ребёнка, но она справилась.
В 2021 году бывшая солистка группы «Блестящие» вышла замуж за бизнесмена, а спустя два года у пары родилась дочь Анна. Орлова стала доказательством того, что после 40-ка жизнь только начинается. Тогда певица вдохновила многих женщин.

«Это мой Эверест. Сейчас жизнь нашей семьи крутится вокруг этого ангела, который дарит нам радость, смех, счастье. Стать мамой в таком возрасте было непросто, было много попыток не очень удачных, но мы не сдавались. Трудности были разные, я уже упустила время лёгкого материнства, но вот он результат того, что я не сдалась. Я уже не представляю жизнь без Анюты. Рожать классно в осознанном возрасте, когда ты готов к материнству, когда уже есть какая-то база для этого», – призналась звезда на шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1».
У Орловой также есть сын Артём, которого она родила в 23 года. Артистка отметила, что то материнство и нынешнее – это совершенно разные понятия, поскольку сейчас она более умная и осознанная, чем тогда.

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Похожа на отца в зрелом возрасте: в сети обсуждают 19-летнюю Марию Табакову. Что не так с внешностью наследницы
11 апреля 2025, 14:29

Мария Табакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В сети Марию активно сравнивают со многими девушками: Устиьей Малининой, Марианной Газмановой и Стефанией Маликовой. От кого же девушка унаследовала внешность? От матери или от звездного отца?
В интернете подмечают сходство типажей Устиньи, Стефании и Марии: строение лица, широкие скулы, щеки, маленький нос, даже укладка.

«Стеше и Устинье придется подвинуться, трое из ларца одинаковы с лица», — пишут в сети.
Мария Табакова дочь поистине популярных родителей. Её мать — Марина Зудина женщина с непростым характером. Коллеги по театру называли Марину Зудину «Мхатовской Салтычихой» и старались вести себя предельно осторожно в её присутствии. Актёры замолкали при её появлении, приветливо улыбались и старались не допускать ни малейшей вольности. В театре всё, что поступало в костюмерные – ткани, меха – сначала попадало к ней на просмотр. Марина и одевалась там же: для неё шили буквально всё — от белья до верхней одежды. После её визитов закройщики разводили руками: лучшие материалы, как правило, уходили в личный гардероб Зудиной.

Олег Табаков и его супруга Марина Зудина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Такое поведение, возможно, было своеобразным ответом на прошлые обиды. В начале романа с Олегом Табаковым её не воспринимали всерьёз, осуждали за спиной, перешёптывались. Со временем женщина стала официальной женой Табакова и обрела все соответствующие привилегии. Теперь уже никто не осмеливался её обсуждать — при её появлении наступала почтительная тишина.

Сам Олег Павлович на фоне молодой супруги выглядел добродушным и мягким человеком. Их отношения начались ещё в 1980-х, когда юная Зудина поступила в ГИТИС на курс Табакова. Она была из интеллигентной семьи: отец — журналист, мать — преподаватель. После выпуска Марину приняли в «Табакерку», и их творческий союз с Олегом Павловичем продолжился.

В 1994 году они официально оформили брак, а через год у них родился сын Павел. В 2006 году в семье появилась дочь Маша — к тому моменту Табакову было уже 71. Он души не чаял в жене и детях, стараясь ни в чём им не отказывать. С тех пор прошло много лет. Олег Табаков ушёл из жизни семь лет назад. Их дочери, Марии, сейчас уже 19 лет. Казалось, совсем недавно она сопровождала мать на светских мероприятиях и оставалась в тени семьи.

В отличие от брата, пошедшего по актёрским стопам, Маша решила не продолжать династию. По крайней мере, пока. Сейчас её интересует мода — девушка мечтает стать дизайнером. Также в её жизни есть ещё одно увлечение — конный спорт.

Павел, Марина и Мария (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Что касается внешности, пользователи Рунета заметили, что Мария больше похожа на отца в зрелом возрасте — с округлыми чертами и пухлыми щёчками. Хотя, как отмечают некоторые комментаторы, пухлые щёки — это мило, а со временем лицо может измениться.

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Полиция задержала приятеля Паши Техника, запустившего дрон над местом прощания с рэпером
#супруги
#отношения
#брак
#конный спорт
#шоу-бизнес
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«Не интересовал людей в трезвом состоянии»: рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника
Рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника
11 апреля 2025, 14:21

Птаха (фото: Telegram @caomacao)

Рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника. Слова исполнителя приводит Telegram-канал Mash.
Птаха отметил, что фанатам Техник нужен был исключительно в состоянии наркотического опьянения, когда он был чересчур весёлым и вёл себя неадекватно.

Рэпер добавил, что трезвым Пашу не приглашали на шоу, а видео с ним в адекватном состоянии не набирали нужного количества просмотров. В связи с этим, рэпер вынужден был употреблять, чтобы не терять популярность и востребованность.

При этом Птаха подчеркнул, что произошедшее с Пашей Техником и вся его жизнь – это лучшая демонстрация последствий наркотической зависимости.

Музыкант, как и многие другие близкие и знакомые рэпера, сейчас находится на церемонии прощания.

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#интервью
#наркотики
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Жена Василия Ливанова высказалась о механическом удалении тромбов у артиста
Жена Василия Ливанова опровергла слухи об удалении у него тромбов
11 апреля 2025, 13:56

Василий Ливанов (фото: kremlin.ru)

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова прокомментировала слухи о том, что артисту механически удалили тромбы с артериях верхней конечности. Слова Елены приводит Telegram-канал издания «Абзац».
Женщина опровергла эти сообщения, отметив, что её муж чувствует себя нормально.

«Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли? Нет, ничего», – отметила Елена.
Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил ухудшение здоровья Василия Ливанова, который страдает от проблем с сосудами и сердцем. Он отметил, что это никак не связано с межпозвоночными дисками.

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#здоровье
#лечение
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Полиция задержала приятеля Паши Техника, запустившего дрон над местом прощания с рэпером
11 апреля 2025, 13:30

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Полицейские задержали оператора дрона: он запустил беспилотник над храмом в Лефортове, куда пришили проститься с рэпером Пашей Техником его поклонники, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, оператором оказался приятель музыканта по имени Максим.



Ранее сообщалось, что ОМОН приехал к храму Петра и Павла в Лефортове, где проходит отпевание Паши Техника. По информации SHOT, родственники музыканта просят толпу вести себя тише и воздержаться от провокаций.

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#дрон
#музыкант
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ОМОН приехал на церемонию прощания с Пашей Техником
SHOT: ОМОН приехал на похороны Паши Техника из-за неадекватного поведения толпы
11 апреля 2025, 13:15

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

ОМОН приехал к храму Петра и Павла в Лефортове, где проходит отпевание рэпера Паши Техника, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, родственники музыканта просят толпу вести себя тише и воздержаться от провокаций.

Более тысячи поклонников пришли проститься со своим кумиром, многим из них нет и 18 лет. Подростки пытаются забраться на любую возвышенность, чтобы открыть себе обзор, перелезают через забор храма — вход на территорию церкви закрыли из-за большого количества народа.

Поклонники музыканта заполонили улицы и проезжую часть вокруг храма. Очередь из людей растянулась до станции метро «Лефортово».

Паша Техник умер в одной из больниц Таиланда. Официальная версия смерти — лёгочная инфекция, такие данные привело издание «СтарХит».

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«Жуткая картина»: Новые подробности о смерти Паши Техника
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#похороны
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