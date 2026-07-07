Дочь Николь Кидман продолжает покорять мир моды: Сандэй Роуз приняла участие в показе Dior
18-летняя Сандэй Роуз, старшая дочь голливудской актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана, продолжает уверенно строить карьеру в мире моды. Девушка приняла участие в показе новой кутюрной коллекции модного дома Dior, который прошёл в рамках Недели высокой моды в Париже.
Для Сандэй Роуз это уже не первый выход на подиум. Ранее она дебютировала на кутюрном показе Dior под руководством креативного директора Джонатана Андерсона, а также успела стать одной из перспективных молодых моделей индустрии.
За последний год дочь Николь Кидман заметно укрепила свои позиции в модном бизнесе. Она стала лицом рекламной кампании Miu Miu, где снималась вместе с актрисой Джоуи Кинг и китайской звездой Лю Хаоцунь. Кроме того, именно Сандэй Роуз ранее открывала один из показов бренда.
Родители поддерживают её увлечение модельной карьерой. Кит Урбан рассказывал, что они стараются помочь дочери сохранять баланс между работой и личной жизнью. Николь Кидман также признавалась, что очень гордится успехами наследницы, хотя поначалу с осторожностью относилась к её желанию выходить на подиум.
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