Дочь Николь Кидман продолжает покорять мир моды: Сандэй Роуз приняла участие в показе Dior

07 июля 2026, 20:00

18-летняя дочь Николь Кидман вновь вышла на подиум Недели моды в Париже

Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

18-летняя Сандэй Роуз, старшая дочь голливудской актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана, продолжает уверенно строить карьеру в мире моды. Девушка приняла участие в показе новой кутюрной коллекции модного дома Dior, который прошёл в рамках Недели высокой моды в Париже.