«Я болеющий»: Кушанашвили рассказал, с какой проблемой столкнулся после победы над раком

07 июля 2026, 19:58

Кушанашвили заявил, что спит по два часа в день после победы над раком

Отар Кушанашвили (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «КАКОВО?!» признался, что на протяжении полугода спит по два часа в день. Об этом он рассказал во время обсуждения состояния блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина).





По словам шоумена, он не желает зла Лерчек и надеется на ее скорое выздоровление, однако считает, что блогерша преувеличивает тяжесть своего заболевания. В июле команда телеведущего якобы получила звонок со стороны Лерчек с угрозой подачи иска. При этом ее адвокат Олег Бадма-Халгаев заявил, что ничего об этом не знает.

«Я сплю по два часа. Я болеющий. Вы не глядите на то, что я здесь исландский вулкан с названием из 4 тысяч букв, тот самый. Вы не смотрите на это, просто я – герой. Но невозможно, болея четвертой стадией, ходить в спортзал, на свадьбы и выставки. И это в течение полудня. Ну это невозможно! После одного-двух шагов 14 веков паузы», — подчеркнул журналист.