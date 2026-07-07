«Конечно же, Турция!»: Мария Горбань рассказала, почему отказалась от Сочи в пользу Аланьи

07 июля 2026, 19:21

Мария Горбань выбирает для покупки квартиру в Турции

Мария Горбань (Фото: Instagram* / @gorban_masha)

Мария Горбань рассказала в соцсетях, что решила приобрести недвижимость в Турции и обратилась за помощью к звезде «Дома-2» Дарье Пынзарь, которая уже много лет живёт в стране и занимается вопросами недвижимости.





По словам актрисы, она рассматривала два варианта — покупку жилья в Сочи или в Турции. После разговора с Пынзарь выбор начал склоняться в пользу турецкого побережья.





«Я даже не думала, что бывают такие шикарные квартиры, ну красота. 415 квадратных метров, обалдеть… Все началось с того, что я позвонила Даше и говорю: у меня выбор между Сочи и Турцией. Она отвечает — конечно же, Турция! Я мечтала прилететь и посмотреть, потому что мне кажется, что это идеальное вложение. В Турцию близко лететь, здесь обалденный климат. Мне идеально подходит. Мне очень понравился этот комплекс», — рассказала актриса.