Российский актер заявил, что через десять лет Москву ждет «моща»
Российский актер Олег Гаас поделился прогнозом о будущем Москвы: по его мнению, через десять лет, к 2036 году, в столице появятся летающие автомобили, а также сотрудники ДПС, которые будут передвигаться по воздуху. Своим видением он поделился в беседе с Telegram-каналом «Московские новости».
Современную Москву артист описал словом «моща». Среди любимых мест в городе он выделил киностудию «Мосфильм», Воробьевы горы и Камергерский переулок, где расположен МХТ имени Чехова, в котором он служит.
Гаас также посоветовал москвичам в ближайшее время больше гулять по паркам и у водоемов. По его мнению, мегаполис может высасывать энергию, если ее не восполнять.
Ранее сообщалось, что проект «Москва — область» охватил более 60 автобусных маршрутов. 258 машин добавили туда, где не хватало транспорта.
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