Российский актер заявил, что через десять лет Москву ждет «моща»

22 октября 2026, 22:17

Актер Гаас: в Москве через десять лет машины будут летать

Олег Гаас (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актер Олег Гаас поделился прогнозом о будущем Москвы: по его мнению, через десять лет, к 2036 году, в столице появятся летающие автомобили, а также сотрудники ДПС, которые будут передвигаться по воздуху. Своим видением он поделился в беседе с Telegram-каналом «Московские новости».