СМИ раскрыли стоимость особняка Маши Распутиной на Рублевке
Певица Маша Распутина планирует приступить к ремонту своего загородного дома после завершения судебных разбирательств. В апреле 2026 года артистка выиграла спор за особняк, на который также претендовала бывшая жена её нынешнего супруга Виктора Захарова. Теперь Распутина намерена обновить фасад здания и начать работы, которые долго откладывала.
Недвижимость расположена в деревне Таганьково на Рублёво-Успенском шоссе. По данным «Звездача», риелторы оценивают стоимость дома примерно в 500 миллионов рублей, а его площадь может достигать 500 квадратных метров.
Особняк отличается роскошным интерьером в стиле барокко: в отделке использовали мрамор, колонны, позолоту и антикварные предметы. В доме оборудовали восемь спален с отдельными ванными комнатами, тренажёрный зал, бассейн, сауну, зимний сад и помещение для репетиций с театральным занавесом.
Внушительна и прилегающая территория: на участке располагаются теннисный корт и отдельный двухэтажный гостевой дом, в котором живёт младшая дочь певицы Мария. После окончания судебной тяжбы Распутина сможет наконец заняться обновлением недвижимости.
Читайте также: