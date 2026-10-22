СМИ раскрыли стоимость особняка Маши Распутиной на Рублевке

22 октября 2026, 21:19

Стоимость особняка Маши Распутиной на Рублевке оценивается в 500 млн рублей

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Певица Маша Распутина планирует приступить к ремонту своего загородного дома после завершения судебных разбирательств. В апреле 2026 года артистка выиграла спор за особняк, на который также претендовала бывшая жена её нынешнего супруга Виктора Захарова. Теперь Распутина намерена обновить фасад здания и начать работы, которые долго откладывала.